Лікарка розповіла про "темний бік" авокадо: кому його їсти не можна

Чи корисне авокадо?

Все пішло 1997 року, коли президент США Білл Клінтон дозволив експорт авокадо з Мексики. З'ясувалося, що незважаючи на високу калорійність, продукт має багато "корисних" жирів та мінералів.

Але ніхто не замислювався про зворотний бік "корисності".

Авокадо дуже газоутворюючий фрукт. У пацієнтів зі здуттям живота, синдромом надмірного бактеріального росту та синдромом роздратованого кишечника – надлишковий сорбітол (відомий по яблукам) призведе до вираженого газоутворення, яке посилить больовий синдром.

Ви уникнете цього стану, якщо з'їсте 30 грамів за один прийом їжі - а це 1/8 від цілого фрукта. А від половинки середнього авокадо вас безумовно "вздує".

Склад авокадо

Кількість жирів -14,7 г на 100 г

Ненасичені жирні кислоти -11,2 г

калорійність -160 ккал

Харчові волокна –6,7 г

"Плюс до цього високий попит на авокадо у світі призводить до вирубування тропічних лісів для збільшення кількості плантацій. Фрукт потребує великої кількості води, близько 320 літрів, щоб отримати всього 1 плід. Дегідратація грунту призводить до збільшення частоти землетрусів", - розповіла лікарка.