Врач рассказала о "темной стороне" авокадо: кому его есть нельзя

Полезно ли авокадо?

Все пошло в 1997 году, когда президент США Билл Клинтон разрешил экспорт авокадо из Мексики. Выяснилось, что, несмотря на высокую калорийность, продукт имеет много "полезных" жиров и минералов.

Но никто не задумывался об обратной стороне "полезности".

Авокадо очень газообразующий фрукт. У пациентов со вздутием живота, синдромом избыточного бактериального роста и синдромом раздраженного кишечника – избыточный сорбитол (известный по яблокам) приведет к выраженному газообразованию, которое усилит болевой синдром.

Вы избежите этого состояния, если съедите 30 граммов за один прием пищи – а это 1/8 от целого фрукта. А от половинки среднего авокадо вас безусловно "вздует".

Состав авокадо

Количество жиров –14,7 гр на 100 гр

Ненасыщенные жирные кислоты -11,2 гр

Калорийность -160 ккал

Пищевые волокна -6,7 гр.

"Плюс к єтому высокий спрос на авокадо в мире приводит к вырубке тропических лесов для увеличения количества плантаций. Фрукт нуждается в большом количестве воды, около 320 литров, чтобы получить всего 1 плод. Дегидратация почвы приводит к увеличению частоты землетрясений", - рассказала врач.