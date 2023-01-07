Лікарка розповіла, що означають білі плями на нігтях.

Що означає лейхоніхія

Лейконіхія є найпоширенішою дисхромією нігтів (порушенням кольору).

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Вона може виникати у людини будь-якої статі, віку чи етнічної приналежності.

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Лейконіхія поділяється на два види:

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Справжня лейконіхія виникає в матриксі нігтя, частини нігтя, що відповідає за зростання нігтя.

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Хибна лейконіхія – це проблема з нігтьовим ложем, частиною нігтя, що знаходиться під нігтем.

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Справжню лейконіхію можна розділити на дві категорії залежно від того, як виглядають нігті:⠀

Тотальна лейконіхія – це повне побілення нігтьової пластини. Зазвичай вражає усі 20 нігтів.

Часткова лейконіхія виникає, коли уражена частина нігтьової пластини. Це може бути один ніготь, кілька або всі.

Чому вона виникає

Травма нігтя:

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Справжня лейконіхія - часткове або повне ураження нігтьової пластини, спричинене пошкодженням нігтьової пластини або матриксу. Порушення кератину із захопленням повітря всередині нігтьової пластини, що призводить до відображення світла та відсутності прозорості. Ніготь не змінює колір при натисканні

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Точкова лейконіхія виникає після обгризання нігтів, манікюру, ударів, носіння тісного взуття.

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Смугаста лейконіхія - також відома як лінії Міса або поперечна лейконіхія, що може виникнути після пошкодження матриксу нігтя; також можуть з'являтися борозни та виступи. Це часто випадкова знахідка у дітей через непомічену травму. ⠀

Їх також можна виявити на нігтях немовлят через 8-12 тижнів після народження; пов'язане з травматичною стрижкою нігтів. ⠀

Тотальна лейконіхія може бути наслідком серйознішої травми, часто з відшаруванням нігтьової пластини від нігтьового ложа та зміною контуру нігтя. ⠀ У дітей, особливо маленьких, найчастіша причина – це травма.

Лейконіхії можуть бути згруповані в одному місці на кожній руці, це вказує на те, що всі вони, ймовірно, сталися одночасно.⠀

Ви можете не пам'ятати момент травми, тому що іноді плями стають помітними лише після відростання нігтя через 4-6 тижнів.