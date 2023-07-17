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Врач рассказала, кому из украинцев особенно опасна летняя жара

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Понедельник 17 июля 2023 07:01
Врач рассказала, кому из украинцев особенно опасна летняя жара Как жара вредит здоровью (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Жаркая погода плохо влияет на всех без исключения, а вот для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокие градусы особенно опасны. Поэтому украинцам, у которых есть ССЗ, нужно особенно беречься.

Как жара влияет на работу сердца, в Instagram рассказала врач-кардиолог Ярослава Гильова.

Как влияет жара на работу сердца?

По словам медика, генетически мы адаптированы к мягким летним температурам до +25-27 градусов, поэтому рекордные отметки не проходят бесследно для сердечно-сосудистой системы.

Во время сильной жары происходят следующие процессы в организме:

  • увеличивается частота сердечных сокращений
  • повышается давление
  • расширяются периферические сосуды
  • отекают ноги
  • растет вероятность образования тромбов

Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки.

"Сначала работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны. Поэтому сердечно-сосудистую систему необходимо в этот период поддержать", - отметила врач.

Как помочь сердцу в жару

Кардиолог поделилась несколькими действенными советами, придерживаться которых следует как людям с ССЗ, так и всем остальным:

  • Питание должно быть легким и небольшими порциями.
  • Соблюдайте питьевой режим, потребляя не менее 2-х литров жидкости в сутки.
  • В самые жаркие дни и часы старайтесь не находиться на улице. Делайте свои дела до 10 утра или после 16 часов вечера.
  • Не заходите разгоряченными в прохладную воду.
  • Одежда должна быть светлого цвета из легкой ткани. Обязательно надевайте шляпу.
  • Ограничьте употребление алкоголя и курение.
  • И, конечно же, следуйте рекомендациям своего врача.

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