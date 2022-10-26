Лікарка розповіла, у яких випадках від алкоголю можна померти
Алкоголь - це речовина, яка не так нешкідлива, як багато хто думає. Від спиртних напоїв також трапляються летальні випадки.
Лікар Вікторія П'єць зі Львова розповіла у Instagram, чому від алкоголю можна померти.
У яких випадках від алкоголю можна померти
Механічна асфіксія блювотними масами.
Організм дуже розумний, і намагається якнайшвидше евакуювати дратівливий агент (в даному випадку - алкоголь) тому розвивається блювота, а в стані алкогольного сп'яніння можна захлинутися блювотними масами.
Синдром Меллорі - Вейса.
Гострі лінійні розриви слизової оболонки стравоходу і кардіального відділу шлунка при рецедуючої блювоті, вони супроводжуються кровотечею. Кровотеча з цих розривів може стати смертельною.
Панкреонекроз – некроз підшлункової залози.
Це дуже чутлива залоза до алкоголю. Ферменти з підшлункової залози потрапляють у кров, а сама підшлункова "розкладається".
Параліч дихального центру.
Це з тим, що алкоголь пригнічує дію нервової системи та порушує кровопостачання. Передозування може спровокувати параліч дихального центру.
Отруєння метанолом.
Не весь алкоголь якісний, метанол це теж спирт, але його використовують у розчинниках, технічних рідинах. Смак і запах такий самий, як у етилового спирту.
У разі вживання алкоголю може статися все, що завгодно. Умисне чи ненавмисне вбивство, суїцид, побутові скандали тощо.
Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю немає!
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До речі, дослідники з'ясували вплив випивки на фертильність у чоловіків.