Лікарка пояснила, чим укуси мошок відрізняються від комариних, і чому їх треба остерігатися

Хоча мошки і не передають серйозних захворювань людині, їх укусів треба побоюватися. Справа в тому, що укус мошки набрякає, покривається пухирями або починає сочитися з прозорими виділеннями.

Про небезпеку укусів мошок, і як їх відрізнити від комариних розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Чим характерні укуси мошок

Укус викликає сильний свербіж через кілька годин – добу, не відразу і також – подразнення шкіри, а при надмірному розчісуванні та контакті з бактеріями – може статися зараження.

Укуси частіше виникають на ступнях, кісточках, під колінами та на кінцівках загалом.

Як правило, наслідки укусу зберігаються кілька днів і можуть навіть порушити нічний сон через дискомфорт.

У поодиноких, але важких випадках укуси можуть спричинити алергічну реакцію та вимагати лікування анафілактичного шоку.

Чим укуси мошок відрізняються від комариних

Місцева реакція з'являється не відразу, а десь за добу.

Укуси мошок більш болючі.

Укус комара проходить за 1-2 дні, укуси мошок можуть триматися до 2-х тижнів на шкірі.

Механізм укусу від комариного теж відрізняється:

Комар пронизує шкіру, як шприцом

Мошка, як скальпелем зрізає шкіру, капіляри кровоточать і мошка харчується з цієї "калюжі", виділяючи зі своєї слини антикоагулянти.

Антикоагулянт мошки стимулює викид гістаміну у людини.

Ось чому виникає сильне свербіння і чому прийом антигістамінних внутрішньо допомагає при укусі мошки.

Перша допомога при укусах мошок