ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікарка пояснила, чим укуси мошок відрізняються від комариних, і чому їх треба остерігатися

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 08:59
Лікарка пояснила, чим укуси мошок відрізняються від комариних, і чому їх треба остерігатися Фото: Чим небезпечні укуси мошок (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Хоча мошки і не передають серйозних захворювань людині, їх укусів треба побоюватися. Справа в тому, що укус мошки набрякає, покривається пухирями або починає сочитися з прозорими виділеннями.

Про небезпеку укусів мошок, і як їх відрізнити від комариних розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Чим характерні укуси мошок

Укус викликає сильний свербіж через кілька годин – добу, не відразу і також – подразнення шкіри, а при надмірному розчісуванні та контакті з бактеріями – може статися зараження.

Укуси частіше виникають на ступнях, кісточках, під колінами та на кінцівках загалом.

Як правило, наслідки укусу зберігаються кілька днів і можуть навіть порушити нічний сон через дискомфорт.

У поодиноких, але важких випадках укуси можуть спричинити алергічну реакцію та вимагати лікування анафілактичного шоку.

Чим укуси мошок відрізняються від комариних

  • Місцева реакція з'являється не відразу, а десь за добу.
  • Укуси мошок більш болючі.
  • Укус комара проходить за 1-2 дні, укуси мошок можуть триматися до 2-х тижнів на шкірі.
  • Механізм укусу від комариного теж відрізняється:
  • Комар пронизує шкіру, як шприцом
  • Мошка, як скальпелем зрізає шкіру, капіляри кровоточать і мошка харчується з цієї "калюжі", виділяючи зі своєї слини антикоагулянти.
  • Антикоагулянт мошки стимулює викид гістаміну у людини.
  • Ось чому виникає сильне свербіння і чому прийом антигістамінних внутрішньо допомагає при укусі мошки.

Перша допомога при укусах мошок

  • Промийте місце укусу.
  • Використовуйте теплу воду та м'яке антибактеріальне мило, щоб вимити всі місця, де вас вкусили. Краще зробити це, як тільки помітите укуси.
  • При промиванні ви видаляєте залишки слини з непомітних частинок, що залишилися на шкірі, що може зменшити подразнення.

Читайте також 8 речей, які категорично не можна робити після укусу бджоли.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошки врачи