Кардіолог назвала вітаміни, які потрібні серцю: підтримують АТ і бережуть від нападів

Вітаміни і мінерали - необхідні для правильної роботи всього організму і звісно ж головному м'язу в тілі людини - серцю. Тому важливо вчасно розуміти, чого вам не вистачає і робити профілактику.

Про головні вітаміни для серця розповіла кардіолог Наталя Іванюк в Instagram .

Список вітамінів

Вітамін D - знижує ризик інсульту та серцевого нападу, підтримує здоровʼя серця, бере участь в регуляції тиску. Часто буває в дефіциті, тому треба періодично здавати аналіз для перевірки.

Вітаміни групи В - зокрема В6, В12 та фолієва кислота. Вони знижують рівень гомоцистеїну в крові, який провокує високий артеріальний тиск. До того ж В12 бере участь у синтезі гемоглобіну.

Вітамін С - зміцнює стінки серця і кровоносних судин, не дає "поганому" холестерину накопичуватися в судинах та артеріях.

Вітамін Е - сприяє нормалізації тиску, запобігає розвитку атеросклерозу, інфаркту, ішемічної хвороби.

Вітамін К - відіграє важливу роль у процесі згортання крові. Не дає кальцію відкладатися в судинах.

Які мінерали допоможуть серцю

Магній - один з найважливіших мінералів для серця. Підтримує нормальний АТ, запобігає утворенню тромбів.

Калій - бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза. Тому важливий для профілактики аритмії, високого тиску, а також інсульту, серцевої недостатності.

Кальцій - також бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза, необхідний для формування кров'яних тілець. Але при надлишку може відкладатись у вигляді солей кальцію в суглобах, що призведе до обмеження їх рухливості і повної іммобілізації; ниркової, дихальної, серцевої недостатності.

Не пийте додатково вітаміни без призначення!

Лікарка застерігає, що не треба пити всі ці вітаміни та мінерали жменями. Спочатку треба здати аналізи та проконсультуватися з лікарем, а потім вже приймати БАДи.

"Так само я не раджу купувати комплекси вітамінів. Людині без серйозних проблем зі здоровʼям чи особливої дієти вітаміни в такій кількості та дозуванні не потрібні - вона отримує їх з раціону. А от яка добавка не буде зайвою то це жирні кислоти, зокрема Омега 3", - додала кардіолог.