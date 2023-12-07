Лікарі не знали, чи виживе, а зараз знову танцює: щемлива історія 8-річного Романа

Переніс 31 операцію

14 липня 2022 року Роман разом з мамою були у клініці "Нейромед" у центрі Вінниці. О 10 ранку війська РФ здійснили ракетний удар по місту. 29-річна Галина загинула на місці, на очах у сина, який був у свідомості.

Родина родом зі Львова, і тато Романа лишився вдома, а Галина с сином поїхали до її батьків, де вирішили залишитися на літо. 28 липня тато мав поїхати у Вінницю, бо Галині мало б виповнитися 30 років.

"Синок дуже сильний. Він і вижив якимсь дивом. З усіх, хто в момент ракетного удару перебував у медичному центрі, залишився живим лише він", - розповів тато Ярослав.

Того дня Роман отримав опіки - обгоріли обличчя, спина, руки, ноги. Також у нього була черепно-мозкова травма та відкритий перелом плеча, постраждали внутрішні органи.

У Вінниці його стан стабілізували й казали, що вирішальними будуть перші декілька днів - Роман їх пережив. Згодом хлопчика перевезли до Львова. На той момент він мав 45% тіла - зовнішні опіки, 35% - внутрішні. Кілька осколків снаряда застрягли у черепі. Він мав зараження, трималася температура.

Фото: facebook.com/Роман Олексів

Без свідомості, під апаратом штучного дихання, Рома провів понад три тижні. Коли прийшов до тями, він думав, що ще 14 липня та питав, чи приїхали швидкі.

"Син добре пам'ятає момент, коли стався ракетний удар. Про те, що мама загинула, я сказав йому майже одразу. Лікарі порадили говорити правду і не намагатися приховувати те, що він і так дізнається. Ми з Ромою вдвох звикали до цієї думки", - розказує тато.

Коли стан повністю стабілізували, Романа повезли до Дрездена. Про те, що він точно буде жити, лікарі сказали батькові тільки у вересні. У жовтні він почав ставати на ноги.

Перші 27 операцій Ромі зробили ще до жовтня. Серед них - численні пересадки шкіри. Потім ще 5 - одна з яких на правій руці. Там сильно обгоріло сухожилля і пальці не розгиналися. Функціонувати як раніше, на жаль, вони не будуть, але буде значно краще.

Ще в лікарні Роман пристосувався грати на баяні. І це не просто можливість відволіктися, а й ще хороша терапія.

Маску носити прийдеться два роки

На обличчя Романа вдягнули спеціальну компресійну маску, яку прийдеться носити два роки, аби шкіра загоювалася. Маска стримує рубці, вони не збільшуються та не грубіють і пластичним хірургам буде легше зробити операцію. Звісно, що для дитини це дуже непросто.

Хлопчик розуміє, що попереду тривала та складна реабілітація. Але тато каже, що він сильно подорослішав і готовий робити усе, що можливо, та й навіть більше.

Така сама історія і зі шрамами на ногах - приходиться носити спеціальні колготки.

Фото: facebook.com/Роман Олексів

"Після того, як синові видалили м'яз на правій нозі, нам сказали морально підготуватися до того, що він ніколи не зможе самостійно підіймати стопу. Ми змирилися з цією думкою, замовили Ромі протез. Але потім, під час реабілітації, Рома почав намагатися ходити без нього. Спершу міг зробити не більше п'яти кроків. Потім зміг пройти 50 метрів. Потім сто. А зараз син ходить без протеза! Це була дуже складна робота, але Рома боровся і впорався", - розповів Ярослав.

Попереду ще декілька операцій - пластика обличчя, пересадка волосся, реконструкція вух.

Роман повернувся в Україну

Восени Роман з татом повернулися до України й хлопчик почав займатися бальними танцями. Він майстерно виконує танго та Чарльстон. Ще Роман навчається в українській школі, грає на баяні.

У Дрезден він їздить разом з батьком, щоб продовжувати свій шлях до одужання. А у Львові родині допомагають українські лікарі.

"Я думаю, питання не у тому, через що він пройшов, а у тому, як він буде жити далі. Я маю надію, що він продовжить з тою ж силою, що й зараз, рости та розвиватися", - додав Ярослав.

У листопаді Роман взяв участь у змаганнях із бальних танців "The Legend of Golden Lviv"

Нещодавно Роман зустрівся з Папою Римським. Він передав йому аркуш зі своїми фотографіями з лікарні та текстом. Після цього понтифік обійняв дитину.

"Це була незабутня та благословенна зустріч", - написав Ромчик у соцмережах.

Роман та Папа Римський (фото: osservatoreromano.va)