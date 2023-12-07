Врачи не знали, выживет ли, а сейчас снова танцует: трогательная история 8-летнего Романа

Перенес 31 операцию

14 июля 2022 Роман вместе с мамой были в клинике "Нейромед" в центре Винницы. В 10 утра войска РФ нанесли ракетный удар по городу. 29-летняя Галина погибла на месте, на глазах у сына, находившегося в сознании.

Семья родом из Львова, и папа Романа остался дома, а Галина с сыном уехали к ее родителям, где решили остаться на лето. 28 июля отец должен был поехать в Винницу, потому что Галине должно было исполниться 30 лет.

"Сынок очень сильный. Он и выжил каким-то чудом. Из всех, кто в момент ракетного удара находился в медицинском центре, остался жив только он", - рассказал папа Ярослав.

В тот день Роман получил ожоги - обгорели лицо, спина, руки, ноги. Также у него была черепно-мозговая травма и открытый перелом плеча, пострадали внутренние органы.

В Виннице его состояние стабилизировали и говорили, что решающими будут первые несколько дней - Роман их пережил. Впоследствии мальчика перевезли во Львов. На тот момент он имел 45% тела - внешние ожоги, 35% - внутренние. Несколько осколков снаряда застряли в черепе. У него было заражение, держалась температура.

Фото: facebook.com/Роман Алексей

Без сознания, под аппаратом искусственного дыхания, Рома провел более трех недель. Когда пришел в себя, он думал, что еще 14 июля и спрашивал, приехали ли скорые.

"Сын хорошо помнит момент, когда произошел ракетный удар. О том, что мама погибла, я сказал ему почти сразу. Врачи посоветовали говорить правду и не пытаться скрывать то, что он и так узнает. Мы с Ромой вдвоем привыкали к этому мнению ", – рассказывает папа.

Когда состояние полностью стабилизировали, Романа увезли в Дрезден. О том, что он точно будет жить, врачи сказали отцу только в сентябре. В октябре он стал становиться на ноги.

Первые 27 операций Роме сделали еще до октября. Среди них - многочисленные пересадки кожи. Затем еще 5 - одна из которых на правой руке. Там сильно обгорело сухожилие и пальцы не разгибались. Функционировать как раньше, к сожалению, они не будут, но будет гораздо лучше.

Еще в больнице Роман приспособился играть на баяне. И это не просто возможность отвлечься, но и еще хорошая терапия.

Маску носить придется два года

На лицо Романа надели специальную компрессионную маску, которую придется носить два года, чтобы заживала кожа. Маска сдерживает рубцы, они не растут и не грубеют и пластическим хирургам будет легче сделать операцию. Естественно, что для ребенка это очень непросто.

Мальчик понимает, что впереди ждет сложная реабилитация. Но папа говорит, что он сильно повзрослел и готов делать все, что возможно, и даже больше.

Такая же история и со шрамами на ногах - приходится носить специальные колготки.

Фото: facebook.com/Роман Алексей

"После того, как сыну удалили мышцу на правой ноге, нам сказали морально подготовиться к тому, что он никогда не сможет самостоятельно поднимать стопу. Мы смирились с этой мыслью, заказали Роме протез. Но потом во время реабилитации Рома начал пытаться ходить без него. Сначала мог сделать не больше пяти шагов. Потом смог пройти 50 метров. Потом сто. А сейчас сын ходит без протеза! Это была очень сложная работа, но Рома боролся и справился", - рассказал Ярослав.

Впереди еще несколько операций - пластика лица, пересадка волос, реконструкция ушей.

Роман вернулся в Украину

Осенью Роман с папой вернулись в Украину и мальчик стал заниматься бальными танцами. Он мастерски исполняет танго и Чарльстон. Еще Роман учится в украинской школе, играет на баяне.

В Дрезден он ездит вместе с отцом, чтобы продолжать свой путь к выздоровлению. А во Львове семье помогают украинские врачи.

"Я думаю, вопрос не в том, через что он прошел, а в том, как он будет жить дальше. Я надеюсь, что он продолжит с той же силой, что и сейчас, расти и развиваться", - добавил Ярослав.

В ноябре Роман принял участие в соревнованиях по бальным танцам "The Legend of Golden Lviv"

Недавно Роман встретился с Папой Римским. Он передал ему лист со своими фотографиями из больницы и текстом. После этого понтифик обнял ребенка.

"Это была незабываемая и благословенная встреча", - написал Ромчик в соцсетях.

Роман и Папа Римский (фото: osservatoreromano.va)