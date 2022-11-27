Лікарі визначили один фактор ризику хвороб серця, діабету і гормональних збоїв: що відомо

Одні з найнебезпечніших недугів, такі, як хвороби серця, діабет, порушення опорно-рухового апарату, гормональні збої та багато інших мають між собою один спільний фактор ризику.
Про це розповіли в Національній службі здоров'я України
Щоб запобігти додатковим ризикам для здоров’я, важливо контролювати свою вагу:
Фото: Тарілка здорового харчування (moz.gov.ua)
Він розраховується як вага людини в кілограмах, поділена на квадрат росту в метрах.
ІМТ = вага (кг) / зріст у квадраті (м).
Про надмірну вагу може свідчити ІМТ від 25 до 29,9, а про помірне ожиріння – від 30 до 34,9.
Індекс маси тіла слід інтерпретувати винятково для орієнтовної оцінки. Адже не у всіх випадках він говорить про ожиріння (наприклад, у вас велика м'язова маса або ви вагітна жінка).
Якщо у вас є запитання щодо вашого ІМТ - поговоріть зі своїм сімейним лікарем. Він зможе коректно виміряти індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії, щоб оцінити стан здоров’я та ризики.
За потреби сімейний лікар призначить додаткові аналізи, дослідження, консультацію до лікаря-спеціаліста (ендокринолога, кардіолога тощо). Зокрема за направленням лікаря безоплатно можна зробити аналіз на глюкозу в цільній крові, холестерин загальний, аналіз сечі, електрокардіограму. На основі оцінки стану здоров’я лікар надасть необхідні рекомендації.
Раніше ми писали про аналізи, які насправді не треба здавати.
Також читайте, як не можна лікувати ГРВІ.