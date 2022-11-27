Лікарі визначили один фактор ризику хвороб серця, діабету і гормональних збоїв: що відомо

Це - зайва вага

Щоб запобігти додатковим ризикам для здоров’я, важливо контролювати свою вагу:

Харчуйтеся збалансовано. Дотримуйтеся правила "тарілки здорового харчування".

Обмежте вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири.

Відмовтеся від солодких калорійних напоїв.

Щодня займайтеся фізичною активністю помірної інтенсивності протягом 45–60 хв на день.

Намагайтеся спати щонайменше вісім годин.

Регулярно контролюйте свою вагу й об’єм талії, принаймні один раз на тиждень.

Фото: Тарілка здорового харчування (moz.gov.ua)

Найбільш поширений метод перевірки ваги – індекс маси тіла (ІМТ)

Він розраховується як вага людини в кілограмах, поділена на квадрат росту в метрах.

ІМТ = вага (кг) / зріст у квадраті (м).

Про надмірну вагу може свідчити ІМТ від 25 до 29,9, а про помірне ожиріння – від 30 до 34,9.

Індекс маси тіла слід інтерпретувати винятково для орієнтовної оцінки. Адже не у всіх випадках він говорить про ожиріння (наприклад, у вас велика м'язова маса або ви вагітна жінка).

Що робити, якщо ІМТ вище за норму?

Якщо у вас є запитання щодо вашого ІМТ - поговоріть зі своїм сімейним лікарем. Він зможе коректно виміряти індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії, щоб оцінити стан здоров’я та ризики.

За потреби сімейний лікар призначить додаткові аналізи, дослідження, консультацію до лікаря-спеціаліста (ендокринолога, кардіолога тощо). Зокрема за направленням лікаря безоплатно можна зробити аналіз на глюкозу в цільній крові, холестерин загальний, аналіз сечі, електрокардіограму. На основі оцінки стану здоров’я лікар надасть необхідні рекомендації.