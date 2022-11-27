Врачи определили один фактор риска болезней сердца, диабета и гормональных сбоев: что известно

Это – лишний вес

Чтобы предотвратить дополнительные риски для здоровья, важно контролировать свой вес:

Питайтесь сбалансированно. Соблюдайте правила "тарелки здорового питания".

Ограничьте употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры.

Откажитесь от сладких калорийных напитков.

Каждый день занимайтесь физической активностью умеренной интенсивности в течение 45-60 мин в день.

Старайтесь спать не менее восьми часов.

Регулярно контролируйте свой вес и объем талии, по крайней мере, один раз в неделю.

Фото: Тарелка здорового питания (moz.gov.ua)

Наиболее распространенный метод проверки веса – индекс массы тела (ИМТ)

Он рассчитывается как вес человека в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах.

ИМТ = вес (кг)/рост в квадрате (м).

О чрезмерном весе может свидетельствовать ИМТ от 25 до 29,9, а об умеренном ожирении – от 30 до 34,9.

Индекс массы тела следует интерпретировать исключительно для ориентировочной оценки. Ведь не во всех случаях он говорит об ожирении (например, у вас большая мышечная масса или вы беременная женщина).

Что делать, если ИМТ выше нормы?

Если у вас есть вопросы относительно вашего ИМТ – поговорите со своим семейным врачом. Он сможет корректно измерить индекс массы тела и окружность талии, чтобы оценить состояние здоровья и риски.

При необходимости семейный врач назначит дополнительные анализы, исследования, консультацию к врачу-специалисту (эндокринологу, кардиологу и т. п.). В частности по направлению врача бесплатно можно сделать анализ на глюкозу в цельной крови, холестерин общий, анализ мочи, электрокардиограмму. На основе оценки состояния здоровья врач предоставит необходимые рекомендации.