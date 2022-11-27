Врачи определили один фактор риска болезней сердца, диабета и гормональных сбоев: что известно

Одни из самых опасных недугов, такие как болезни сердца, диабет, нарушения опорно-двигательного аппарата, гормональные сбои и многие другие имеют между собой один общий фактор риска.
Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины
Чтобы предотвратить дополнительные риски для здоровья, важно контролировать свой вес:
Фото: Тарелка здорового питания (moz.gov.ua)
Он рассчитывается как вес человека в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах.
ИМТ = вес (кг)/рост в квадрате (м).
О чрезмерном весе может свидетельствовать ИМТ от 25 до 29,9, а об умеренном ожирении – от 30 до 34,9.
Индекс массы тела следует интерпретировать исключительно для ориентировочной оценки. Ведь не во всех случаях он говорит об ожирении (например, у вас большая мышечная масса или вы беременная женщина).
Если у вас есть вопросы относительно вашего ИМТ – поговорите со своим семейным врачом. Он сможет корректно измерить индекс массы тела и окружность талии, чтобы оценить состояние здоровья и риски.
При необходимости семейный врач назначит дополнительные анализы, исследования, консультацию к врачу-специалисту (эндокринологу, кардиологу и т. п.). В частности по направлению врача бесплатно можно сделать анализ на глюкозу в цельной крови, холестерин общий, анализ мочи, электрокардиограмму. На основе оценки состояния здоровья врач предоставит необходимые рекомендации.
Раньше мы писали про анализы, которые действительно не нужно сдавать.
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