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Жінка може втратити вагітність та не знати цього: як це відбувається

Фото: Жінка іноді втрачає вагітність на ранніх термінах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Жінка може втратити вагітність на ранніх термінах і навіть не знати про це. Такий стан називається біохімічною вагітністю.

Детально про таке явище розповіла гінеколог Елені Чолас в Instagram.

Що таке біохімічна вагітність

Це рання втрата вагітності (до 4-5 тижнів), ще до появи симптомів вагітності та візуалізації плодового яйця в матці на УЗД.

Зазвичай про таку вагітність жінка навіть не здогадується, адже переривання відбувається ще до затримки та появи симптомів.

Біохімічну вагітність зазвичай "ловлять" при ЕКО-циклах, адже моніторять гормон ХГЛ через 2 тижні від ембріотрансферу.

Чому так відбувається?

  • хромосомні аномалії
  • патологія ендометрію
  • імунологічні чи гормональні порушення

Зазвичай біохімічна вагітність не повторюється. Іноді лікар може запропонувати додаткові обстеження, але не всім і не завжди.

Чи є біохімічна вагітність викиднем?

У певному сенсі – так. Це рання втрата вагітності, що так і не настала, тобто імплантація не відбулася і не відбувся подальший розвиток вагітності.

Як ми раніше писали, жінка втратила 5 вагітностей, але простий курс антибіотиків змінив усі.

Раніше ми розповідали про жінку, яку вдалося врятувати від смертельної хвороби завдяки ненародженій дитині.

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