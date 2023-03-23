Жінка може втратити вагітність та не знати цього: як це відбувається

Жінка може втратити вагітність на ранніх термінах і навіть не знати про це. Такий стан називається біохімічною вагітністю.
Детально про таке явище розповіла гінеколог Елені Чолас в Instagram.
Це рання втрата вагітності (до 4-5 тижнів), ще до появи симптомів вагітності та візуалізації плодового яйця в матці на УЗД.
Зазвичай про таку вагітність жінка навіть не здогадується, адже переривання відбувається ще до затримки та появи симптомів.
Біохімічну вагітність зазвичай "ловлять" при ЕКО-циклах, адже моніторять гормон ХГЛ через 2 тижні від ембріотрансферу.
Зазвичай біохімічна вагітність не повторюється. Іноді лікар може запропонувати додаткові обстеження, але не всім і не завжди.
У певному сенсі – так. Це рання втрата вагітності, що так і не настала, тобто імплантація не відбулася і не відбувся подальший розвиток вагітності.
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