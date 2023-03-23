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Женщина может потерять беременность и не знать этого: как это происходит

Фото: Женщина иногда теряет беременность на ранних сроках (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Женщина может потерять беременность на ранних сроках и даже не знать об этом. Такое состояние называется биохимической беременностью.

Подробно о таком явлении рассказала гинеколог Елени Чолас в Instagram.

Что такое биохимическая беременность

Это ранняя потеря беременности (до 4-5 нед.), еще до появления симптомов беременности и визуализации плодного яйца в матке на УЗИ.

Обычно о такой беременности женщина даже не догадывается, ведь прерывание происходит еще до задержки и появления симптомов.

Биохимическую беременность обычно "ловят" при ЭКО-циклах, ведь мониторят гормон ХГЧ через 2 недели от эмбриотрансфера.

Почему так происходит?

  • хромосомные аномалии
  • патология эндометрия
  • иммунологические или гормональные нарушения

Обычно биохимическая беременность не повторяется. Иногда врач может предложить вам дополнительные обследования, но не всем и не всегда.

Является ли биохимическая беременность выкидышем?

В определенном смысле - является. Это ранняя потеря так и не наступившей беременности, то есть имплантация не состоялась и не произошло дальнейшее развитие беременности.

Как мы ранее писали, женщина потеряла 5 беременностей, но простой курс антибиотиков изменил все.

Раньше мы рассказывали о женщине, которую удалось спасти от смертельной болезни благодаря нерожденному ребенку.

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