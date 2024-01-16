Це складний стан: лікарі розповіли, чим небезпечна низька температура тіла

Люди часто переживають через підвищення температури тіла. Проте не менш тривожним є і її зниження. Цей серйозний стан називають гіпотермією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Гіпотермія - це стан, коли тіло людини втрачає тепло швидше, ніж здатне його виробити в достатній кількості.
Часто люди лякаються позначки "40" на термометрі. Проте така температура не є екстреною ситуацією на відміну від гіпотермії. Звісно, за умови, якщо не додаються інші тривожні симптоми, як-от блювання, судоми чи втрата свідомості.
Важливо пам'ятати, якщо ж температура людини опускається до позначки 35 градусів або нижче - це - привід набирати "103". Гіпотермію часто спричиняє холодна погода чи занурення в холодну воду.
Спочатку людина відчуває тремтіння - так організм щосили намагається себе зігріти. Далі виникають такі симптоми:
У немовлят при серйозному переохолодженні спостерігається почервоніння шкіри.
Найнебезпечніше те, що людина не завжди усвідомлює свій стан, оскільки симптоми розвиваються поступово. До того ж сплутаність свідомості в принципі не дозволяє адекватно оцінити ситуацію.
Єдиним надійним способом лікування гіпотермії є зігрівання
Лікарі назвали важливі правила допомоги. До них входять:
Причинами гіпотермії є такі приклади ситуацій:
Деякі люди особливо вразливі до пониження температури тіла і швидше можуть розвинути гіпотермію. Насамперед ідеться про:
Варто пам'ятати про просту абревіатуру COLD (холод):
Раніше ми називали орган людини, який ніколи не мерзне.
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