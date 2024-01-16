Це складний стан: лікарі розповіли, чим небезпечна низька температура тіла

Що таке гіпотермія

Гіпотермія - це стан, коли тіло людини втрачає тепло швидше, ніж здатне його виробити в достатній кількості.

Часто люди лякаються позначки "40" на термометрі. Проте така температура не є екстреною ситуацією на відміну від гіпотермії. Звісно, за умови, якщо не додаються інші тривожні симптоми, як-от блювання, судоми чи втрата свідомості.

Важливо пам'ятати, якщо ж температура людини опускається до позначки 35 градусів або нижче - це - привід набирати "103". Гіпотермію часто спричиняє холодна погода чи занурення в холодну воду.

Список симптомів

Спочатку людина відчуває тремтіння - так організм щосили намагається себе зігріти. Далі виникають такі симптоми:

людина починає говорити нерозбірливо, мовлення стає плутаним

дихання сповільнюється, стає поверхневим

пульс слабшає

людину хилить у сон, вона відчуває сильну слабкість

У немовлят при серйозному переохолодженні спостерігається почервоніння шкіри.

Найнебезпечніше те, що людина не завжди усвідомлює свій стан, оскільки симптоми розвиваються поступово. До того ж сплутаність свідомості в принципі не дозволяє адекватно оцінити ситуацію.

Єдиним надійним способом лікування гіпотермії є зігрівання

Що робити

Лікарі назвали важливі правила допомоги. До них входять:

якщо ви підозрюєте, що людина зазнала серйозного переохолодження - викликайте швидку допомогу

поки ви чекаєте на допомогу, будьте максимально обережними з людиною. Уникайте різких рухів та гучних звуків, адже це може спричинити нерегулярний ритм серцебиття

якщо на людині мокрий одяг - обережно його зніміть, огорніть людину в теплу суху ковдру. Але ніяких розтирань

Причини стану

Причинами гіпотермії є такі приклади ситуацій:

одяг, який занадто легкий для певних погодних умов

перебування на вулиці в холодну погоду занадто тривалий час

неможливість змінити мокрий одяг або переміститися в тепліше місце

проживання в будинку, який погано опалюється

занурення в холодну воду, наприклад під час плавання на човні

Деякі люди особливо вразливі до пониження температури тіла і швидше можуть розвинути гіпотермію. Насамперед ідеться про:

людей старшого віку та маленьких дітей

людей із психічними проблемами

людей, які мають алкогольну чи наркотичну залежність

людей, які мають певні хронічні захворювання, які впливають на здатність організму регулювати температуру тіла

Як вберегтися

Варто пам'ятати про просту абревіатуру COLD (холод):