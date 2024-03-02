Лікарі розповіли, чим корисні поцілунки. Ви будете здивовані

Поцілунки не лише приємне заняття, а ще й дуже корисне для здоров'я. Під час них партнери обмінюються бактеріями, це стимулює імунітет боротися із новими мікроорганізмами й таким чином він стає сильнішим. Але це не єдина перевага від поцілунків.

Про те, чим корисні поцілунки розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію проекту Ua health в Instagram.

Стимулюють виробіток цілого "коктейлю" гормонів

При поцілунках окситоцин, дофамін і серотонін - ростуть, а вироблення кортизолу, який ще називають гормоном стресу - падає.

Поцілунки допомагають стосункам

У 2013 році провели опитування, яке показало, що для жінок поцілунки важливіші для формування близькості та більшої задоволеності стосунками, ніж для чоловіків.

"Тренують" імунітет

Через контакт із новими мікробами та бактеріями імунітет тренується і вчиться їх "приручати". Але у курців є свої бактерії у роті, і лікарі радять ними не обмінюватись. Також не варто цілуватись, коли один із партнерів хворіє.

Фейсліфтинг

Поцілунок задіює від 2 до 34 м'язів обличчя та шиї, все залежить від інтенсивності. Тож поцілунок - непогана вправа для тонусу м'язів. Навряд, чи це змінить овал обличчя, радше це просто приємний бонус.

Мінус калорій

Цей факт випливає із попереднього - працюють м'язи, спалюються калорії. При поцілунку спалюються від 2 до 26 калорій.

Допомагає гігієні рота

Поцілунки стимулюють виділення слини, яка важлива для змивання частинок їжі, бактерії і кислоти. Слина також містить речовини, які можуть пригнічувати ріст бактерій та утворення зубного нальоту.