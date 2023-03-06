Лікарі рознесли в пух і порох міф про вушні краплі

Больові відчуття у вусі найчастіше виникають через запалення. А воно розвивається внаслідок інфекції.

Однак слід пам'ятати, що інфікування може мати не лише бактеріальну, а й грибкову чи вірусну природу. Тому антибіотики застосовують лише після визначення конкретного бактеріального збудника.

Причини болю у вусі

Не слід забувати і про інші можливі причини болю - це ушкодження всередині вуха, подразнення внаслідок дії хімічних речовин (наприклад, спрею для волосся), алергічні реакції тощо.

Біль також може викликати проблема з скронево-нижньощелепним суглобом. Категорично забороняється застосовувати краплі при наявних ушкодженнях у вусі, таких як розриви в барабанній перетинці.

Якщо біль не вщухає понад 24 години, не відкладайте візит до лікаря.

Міф про краплі з антибіотиком

Протизапальні препарати чи краплі з антибіотиком справді можуть допомогти на початку. Однак застосовувати їх слід за призначенням лікаря. Самолікування може відкласти проблему та збільшити ризик розвитку можливих ускладнень.