Ці 4 хронічні симптоми раку легко сплутати з іншими хворобами: не ігноруйте їх
Існує чотири симптоми раку, які можна віднести до іншої проблеми зі здоров'ям, і фахівці американського Каліфорнійського університету Здоров'я в Сан-Франциско (UCSF) виділяють такі ознаки, що можуть попереджати про онкологію, маскуючись під інші захворювання.
Про це повідомляє Express.
Оскільки рак може бути вражена практично будь-яка частина тіла, симптоми здатні проявлятися по-різному, при цьому медики звертають увагу, деякі ознаки онкології можна легко сплутати з іншими недугами.
Фахівці відзначають, що якщо такі тривожні "дзвіночки" стають хронічними, тобто продовжуються понад два тижні або є стійкими, до них слід ставитись серйозно.
До такого списку симптомів раку, які не можна ігнорувати, включені хронічний кашель, постійні головні болі, болі, що не припиняються, і постійна втома.
- Кашель
"Кашель, що зберігається понад два тижні, особливо сухий кашель, може бути ознакою раку легень", - кажуть у Каліфорнійському університеті Здоров'я.
- Головний біль
"Головний біль, який триває понад два тижні та не піддається лікуванню звичайними ліками, може бути викликаний пухлиною головного мозку", - розповідають у UCSF.
- Болі
Медики пояснюють, що якщо вас мучить постійний біль у будь-якій ділянці тіла, яка не має чіткої причини та не піддається стандартному лікуванню, потрібно звернутися до лікарів для перевірки.
- Втома
"Раптова та тривала зміна рівня вашої енергії, незалежно від того, скільки ви спали, може бути ознакою лейкемії або лімфоми", - повідомляють медики.
Одним із найкращих засобів проти хвороби є раннє виявлення недуги. Так, якщо ці ознаки зберігаються більше ніж два тижні, не слід їх ігнорувати - важливо звернутися до сімейного лікаря для консультації, і в разі потреби після перевірки отримати необхідний курс лікування.
Інші тривожні "дзвіночки" від вашого тіла
Лікарі також зазначають, що ранні попереджувальні ознаки можна виявити, звертаючи увагу на зміни у своєму тілі. Медики у цьому контексті діляться іншими потенційними ознаками онкології, яких слід побоюватись:
- аномальні менструації або біль у ділянці тазу
- зміни у звичках у ванній
- здуття живота
- зміни розміру грудей
- утруднення ковтання
- надмірні синці
- часті лихоманки чи інфекції
- зміни (дефекти, що з'явилися) мовлення
- постменопаузальна кровотеча
- біль у животі чи нудота
- незрозуміла втрата ваги
- незвичайні грудочки на тілі.
Медики також попереджають про зміни шкіри, які можуть спричинити занепокоєння. Зокрема, йдеться про зміну зовнішнього вигляду родимки чи родимої плями. Тут слід звертати увагу на:
- асиметрію - одна половина родимки або цятка не схожа на іншу,
- кордон - краї нерівні чи розмиті,
- колір - різноманітний або неоднорідний, як чорний, так і коричневий,
- діаметр - більше розміру гумки для олівців,
- еволюціонує - відноситься до будь-якої родимки, яка росте, кровоточить або іншим чином змінюється з часом.
У разі виникнення побоювань щодо будь-якого з цих симптомів, фахівці закликають звертатися до лікаря для перевірки.
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А також перед цим ми писали про те, які види онкології зустрічаються набагато частіше, та як їх можна виявити.