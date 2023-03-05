Ці 4 хронічні симптоми раку легко сплутати з іншими хворобами: не ігноруйте їх

Існує чотири симптоми раку, які можна віднести до іншої проблеми зі здоров'ям, і фахівці американського Каліфорнійського університету Здоров'я в Сан-Франциско (UCSF) виділяють такі ознаки, що можуть попереджати про онкологію, маскуючись під інші захворювання.

Оскільки рак може бути вражена практично будь-яка частина тіла, симптоми здатні проявлятися по-різному, при цьому медики звертають увагу, деякі ознаки онкології можна легко сплутати з іншими недугами.

Фахівці відзначають, що якщо такі тривожні "дзвіночки" стають хронічними, тобто продовжуються понад два тижні або є стійкими, до них слід ставитись серйозно.

До такого списку симптомів раку, які не можна ігнорувати, включені хронічний кашель, постійні головні болі, болі, що не припиняються, і постійна втома.

Кашель

"Кашель, що зберігається понад два тижні, особливо сухий кашель, може бути ознакою раку легень", - кажуть у Каліфорнійському університеті Здоров'я.

Головний біль

"Головний біль, який триває понад два тижні та не піддається лікуванню звичайними ліками, може бути викликаний пухлиною головного мозку", - розповідають у UCSF.

Болі

Медики пояснюють, що якщо вас мучить постійний біль у будь-якій ділянці тіла, яка не має чіткої причини та не піддається стандартному лікуванню, потрібно звернутися до лікарів для перевірки.

Втома

"Раптова та тривала зміна рівня вашої енергії, незалежно від того, скільки ви спали, може бути ознакою лейкемії або лімфоми", - повідомляють медики.

Одним із найкращих засобів проти хвороби є раннє виявлення недуги. Так, якщо ці ознаки зберігаються більше ніж два тижні, не слід їх ігнорувати - важливо звернутися до сімейного лікаря для консультації, і в разі потреби після перевірки отримати необхідний курс лікування.

Інші тривожні "дзвіночки" від вашого тіла

Лікарі також зазначають, що ранні попереджувальні ознаки можна виявити, звертаючи увагу на зміни у своєму тілі. Медики у цьому контексті діляться іншими потенційними ознаками онкології, яких слід побоюватись:

аномальні менструації або біль у ділянці тазу

зміни у звичках у ванній

здуття живота

зміни розміру грудей

утруднення ковтання

надмірні синці

часті лихоманки чи інфекції

зміни (дефекти, що з'явилися) мовлення

постменопаузальна кровотеча

біль у животі чи нудота

незрозуміла втрата ваги

незвичайні грудочки на тілі.

Медики також попереджають про зміни шкіри, які можуть спричинити занепокоєння. Зокрема, йдеться про зміну зовнішнього вигляду родимки чи родимої плями. Тут слід звертати увагу на:

асиметрію - одна половина родимки або цятка не схожа на іншу,

кордон - краї нерівні чи розмиті,

колір - різноманітний або неоднорідний, як чорний, так і коричневий,

діаметр - більше розміру гумки для олівців,

еволюціонує - відноситься до будь-якої родимки, яка росте, кровоточить або іншим чином змінюється з часом.

У разі виникнення побоювань щодо будь-якого з цих симптомів, фахівці закликають звертатися до лікаря для перевірки.