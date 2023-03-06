Врачи разнесли в пух и прах миф об ушных каплях

Болевые ощущения в ухе чаще всего возникают из-за воспаления. А оно развивается в результате инфекции.

В Центре общественного здоровья рассказали о главном мифе, связанном с ушніми каплями.

Однако следует помнить, что инфицирование может иметь не только бактериальную, но и грибковую или вирусную природу. Поэтому антибиотики применяют только после определения конкретного бактериального возбудителя.

Причины боли в ухе

Не следует забывать и о других возможных причинах боли - это повреждение внутри уха, раздражение вследствие действия химических веществ (например, спрея для волос), аллергические реакции и т.д.

Боль также может вызвать проблема с височно-нижнечелюстным суставом. Категорически запрещается применять капли при имеющихся повреждениях в ухе, таких как разрывы в барабанной перепонке.

Если боль не утихает более 24 часов, не откладывайте визит к врачу.

Миф о каплях с антибиотиком

Противовоспалительные препараты или капли с антибиотиком действительно могут помочь в начале. Однако применять их следует по назначению врача. Самолечение может отложить проблему и увеличить риск развития возможных осложнений.