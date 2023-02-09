Лікарі пояснили, від чого насправді утворюються заїди

Ангулярний хейліт - це поширене захворювання, що характеризується ураженням куточків рота та/або ротової спайки. Ще цю хворобу називають заїдами.
Причини цього явища в куточках рота назвали лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.
Ангулярний хейліт може турбувати вам кілька днів, а може набагато довше.
АХ обумовлений одним або декількома з наступних факторів:
Зазначається, що ця хвороба дуже поширена і вражає людей різного віку та рас.
До факторів схильності відносяться:
Проявляється АХ наявністю болючих тріщин, пухирів, ерозій, появою виділень, утворенням скоринок, почервонінням, кровотечею. Ці прояви можуть збільшуватись і призвести до появи більш поширених форм хвороби з ураженням прилеглих ділянок шкіри та в інших місцях.
Діагноз зазвичай встановлюється клінічно. Можуть знадобитися посів або зішкріб для виявлення патогенної мікрофлори (стрепто-або стафілококів, грибків роду Candida, герпесу тощо). Біопсія шкіри зазвичай не потрібна.
Лікування у багатьох випадках може не знадобитися, бо хвороба може зникати.
Нагадаємо, що у 13-річних дівчаток з Прикарпаття випало волосся через передоз вітаміном А.