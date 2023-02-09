Врачи объяснили, от чего на самом деле образуются заеды

Ангулярный хейлит - это распространенное заболевание, характеризующееся поражением уголков рта и/или ротовой спайки. Еще эту болезнь называют заедами.
Причины этого явления в уголках рта назвали врачи на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.
Ангулярный хейлит может вам беспокоить несколько дней, а может намного дольше.
АХ обусловлен одним или несколькими из следующих факторов:
Отмечается, что эта болезнь очень распространена и поражает людей всех возрастов и рас.
К факторам предрасположенности относятся:
Проявляется АХ наличием болезненных трещин, волдырей, эрозий, появлением выделений, образованием корочек, покраснением, кровотечением. Эти проявления могут увеличиваться и привести к появлению более распространенных форм болезни с поражением близлежащих участков кожи и в других местах.
Диагноз обычно устанавливается клинически. Могут понадобиться посев или соскреб для обнаружения патогенной микрофлоры (стрепто- или стафилококков, грибков рода Candida, герпеса и т.п.). Биопсия кожи обычно не требуется.
Лечение во многих случаях может не понадобиться, потому что болезнь может исчезать.
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