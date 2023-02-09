Врачи объяснили, от чего на самом деле образуются заеды

Причины образования заед

Ангулярный хейлит может вам беспокоить несколько дней, а может намного дольше.

АХ обусловлен одним или несколькими из следующих факторов:

слюна, вызывающая экзематозный хейлит, как форму контактного дерматита, нависание верхней губы, что приводит к образованию глубоких морщин печали (“марионеток”),

сухие потрескавшиеся губы,

инфекции (бактериальные, дрожжевые и вирусные).

Отмечается, что эта болезнь очень распространена и поражает людей всех возрастов и рас.

К факторам предрасположенности относятся:

кандидозное поражение полости рта, особенно у детей, пожилых людей,

употребление системных кортикостероидов и антибиотиков,

ношение зубных протезов, особенно если они плохо подогнаны,

дефицит железа,

телеокия,

дефицит витамина В2 (рибофлавин),

системные заболевания, в частности воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит),

чувствительная кожа, особенно у пациентов с атопическим дерматитом,

генетическая предрасположенность (например, при синдроме Дауна),

использование ретиноидов, ацитретина и т.д.

Проявляется АХ наличием болезненных трещин, волдырей, эрозий, появлением выделений, образованием корочек, покраснением, кровотечением. Эти проявления могут увеличиваться и привести к появлению более распространенных форм болезни с поражением близлежащих участков кожи и в других местах.

Диагноз обычно устанавливается клинически. Могут понадобиться посев или соскреб для обнаружения патогенной микрофлоры (стрепто- или стафилококков, грибков рода Candida, герпеса и т.п.). Биопсия кожи обычно не требуется.



Лечение во многих случаях может не понадобиться, потому что болезнь может исчезать.

Что назначают при заедах