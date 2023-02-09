Лікарі пояснили, від чого насправді утворюються заїди

Ангулярний хейліт - це поширене захворювання, що характеризується ураженням куточків рота та/або ротової спайки. Ще цю хворобу називають заїдами.

Причини цього явища в куточках рота назвали лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Причини утворення заїд

Ангулярний хейліт може турбувати вам кілька днів, а може набагато довше.

АХ обумовлений одним або декількома з наступних факторів:

слина, що викликає екзематозний хейліт, як форму контактного дерматиту, нависання верхньої губи, що призводить до утворення глибоких зморшок печалі (маріонеток),

сухі потріскані губи,

інфекції (бактеріальні, дріжджові та вірусні).

Зазначається, що ця хвороба дуже поширена і вражає людей різного віку та рас.

До факторів схильності відносяться:

кандидозне ураження порожнини рота, особливо у дітей, людей похилого віку,

вживання системних кортикостероїдів та антибіотиків,

носіння зубних протезів, особливо, якщо вони погано підігнані,

дефіцит заліза,

телеокія,

дефіцит вітаміну В2 (рибофлавін),

системні захворювання, зокрема запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт),

чутлива шкіра, особливо у пацієнтів з атопічним дерматитом,

генетична схильність (наприклад, при синдромі Дауна),

використання ретиноїдів, ацитретину тощо.

Проявляється АХ наявністю болючих тріщин, пухирів, ерозій, появою виділень, утворенням скоринок, почервонінням, кровотечею. Ці прояви можуть збільшуватись і призвести до появи більш поширених форм хвороби з ураженням прилеглих ділянок шкіри та в інших місцях.

Діагноз зазвичай встановлюється клінічно. Можуть знадобитися посів або зішкріб для виявлення патогенної мікрофлори (стрепто-або стафілококів, грибків роду Candida, герпесу тощо). Біопсія шкіри зазвичай не потрібна.



Лікування у багатьох випадках може не знадобитися, бо хвороба може зникати.

Що призначають при заїдах