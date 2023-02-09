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Лікарі пояснили, від чого насправді утворюються заїди

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Четвер 09 лютого 2023 08:01
Лікарі пояснили, від чого насправді утворюються заїди Фото: Від чого утворюються заїди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ангулярний хейліт - це поширене захворювання, що характеризується ураженням куточків рота та/або ротової спайки. Ще цю хворобу називають заїдами.

Причини цього явища в куточках рота назвали лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Причини утворення заїд

Ангулярний хейліт може турбувати вам кілька днів, а може набагато довше.

АХ обумовлений одним або декількома з наступних факторів:

  • слина, що викликає екзематозний хейліт, як форму контактного дерматиту, нависання верхньої губи, що призводить до утворення глибоких зморшок печалі (маріонеток),
  • сухі потріскані губи,
  • інфекції (бактеріальні, дріжджові та вірусні).

Зазначається, що ця хвороба дуже поширена і вражає людей різного віку та рас.

До факторів схильності відносяться:

  • кандидозне ураження порожнини рота, особливо у дітей, людей похилого віку,
  • вживання системних кортикостероїдів та антибіотиків,
  • носіння зубних протезів, особливо, якщо вони погано підігнані,
  • дефіцит заліза,
  • телеокія,
  • дефіцит вітаміну В2 (рибофлавін),
  • системні захворювання, зокрема запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт),
  • чутлива шкіра, особливо у пацієнтів з атопічним дерматитом,
  • генетична схильність (наприклад, при синдромі Дауна),
  • використання ретиноїдів, ацитретину тощо.

Проявляється АХ наявністю болючих тріщин, пухирів, ерозій, появою виділень, утворенням скоринок, почервонінням, кровотечею. Ці прояви можуть збільшуватись і призвести до появи більш поширених форм хвороби з ураженням прилеглих ділянок шкіри та в інших місцях.

Діагноз зазвичай встановлюється клінічно. Можуть знадобитися посів або зішкріб для виявлення патогенної мікрофлори (стрепто-або стафілококів, грибків роду Candida, герпесу тощо). Біопсія шкіри зазвичай не потрібна.

Лікування у багатьох випадках може не знадобитися, бо хвороба може зникати.

Що призначають при заїдах

  • бальзами для губ та інші пом'якшувальні засоби, у тому числі вазелін,
  • місцеві антисептики та/або антибіотики,
  • місцеві протигрибкові препарати
  • антибіотики та протигрибкові засоби всередину,
  • місцеві гормональні препарати або препарати із групи блокаторів кальциневрину,
  • ін'єкції імплантів у складки для їх заповнення (зазвичай на основі гіалуронової кислоти) та/або ботулотоксин для розгладження зморшок у дорослих.

Нагадаємо, що у 13-річних дівчаток з Прикарпаття випало волосся через передоз вітаміном А.

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