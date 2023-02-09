Лікарі пояснили, від чого насправді утворюються заїди
Ангулярний хейліт - це поширене захворювання, що характеризується ураженням куточків рота та/або ротової спайки. Ще цю хворобу називають заїдами.
Причини цього явища в куточках рота назвали лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.
Причини утворення заїд
Ангулярний хейліт може турбувати вам кілька днів, а може набагато довше.
АХ обумовлений одним або декількома з наступних факторів:
- слина, що викликає екзематозний хейліт, як форму контактного дерматиту, нависання верхньої губи, що призводить до утворення глибоких зморшок печалі (маріонеток),
- сухі потріскані губи,
- інфекції (бактеріальні, дріжджові та вірусні).
Зазначається, що ця хвороба дуже поширена і вражає людей різного віку та рас.
До факторів схильності відносяться:
- кандидозне ураження порожнини рота, особливо у дітей, людей похилого віку,
- вживання системних кортикостероїдів та антибіотиків,
- носіння зубних протезів, особливо, якщо вони погано підігнані,
- дефіцит заліза,
- телеокія,
- дефіцит вітаміну В2 (рибофлавін),
- системні захворювання, зокрема запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт),
- чутлива шкіра, особливо у пацієнтів з атопічним дерматитом,
- генетична схильність (наприклад, при синдромі Дауна),
- використання ретиноїдів, ацитретину тощо.
Проявляється АХ наявністю болючих тріщин, пухирів, ерозій, появою виділень, утворенням скоринок, почервонінням, кровотечею. Ці прояви можуть збільшуватись і призвести до появи більш поширених форм хвороби з ураженням прилеглих ділянок шкіри та в інших місцях.
Діагноз зазвичай встановлюється клінічно. Можуть знадобитися посів або зішкріб для виявлення патогенної мікрофлори (стрепто-або стафілококів, грибків роду Candida, герпесу тощо). Біопсія шкіри зазвичай не потрібна.
Лікування у багатьох випадках може не знадобитися, бо хвороба може зникати.
Що призначають при заїдах
- бальзами для губ та інші пом'якшувальні засоби, у тому числі вазелін,
- місцеві антисептики та/або антибіотики,
- місцеві протигрибкові препарати
- антибіотики та протигрибкові засоби всередину,
- місцеві гормональні препарати або препарати із групи блокаторів кальциневрину,
- ін'єкції імплантів у складки для їх заповнення (зазвичай на основі гіалуронової кислоти) та/або ботулотоксин для розгладження зморшок у дорослих.
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