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Врачи объяснили, от чего на самом деле образуются заеды

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Четверг 09 февраля 2023 08:01
Врачи объяснили, от чего на самом деле образуются заеды Фото: От чего образовываются заеды (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ангулярный хейлит - это распространенное заболевание, характеризующееся поражением уголков рта и/или ротовой спайки. Еще эту болезнь называют заедами.

Причины этого явления в уголках рта назвали врачи на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.

Причины образования заед

Ангулярный хейлит может вам беспокоить несколько дней, а может намного дольше.

АХ обусловлен одним или несколькими из следующих факторов:

  • слюна, вызывающая экзематозный хейлит, как форму контактного дерматита, нависание верхней губы, что приводит к образованию глубоких морщин печали (“марионеток”),
  • сухие потрескавшиеся губы,
  • инфекции (бактериальные, дрожжевые и вирусные).

Отмечается, что эта болезнь очень распространена и поражает людей всех возрастов и рас.

К факторам предрасположенности относятся:

  • кандидозное поражение полости рта, особенно у детей, пожилых людей,
  • употребление системных кортикостероидов и антибиотиков,
  • ношение зубных протезов, особенно если они плохо подогнаны,
  • дефицит железа,
  • телеокия,
  • дефицит витамина В2 (рибофлавин),
  • системные заболевания, в частности воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит),
  • чувствительная кожа, особенно у пациентов с атопическим дерматитом,
  • генетическая предрасположенность (например, при синдроме Дауна),
  • использование ретиноидов, ацитретина и т.д.

Проявляется АХ наличием болезненных трещин, волдырей, эрозий, появлением выделений, образованием корочек, покраснением, кровотечением. Эти проявления могут увеличиваться и привести к появлению более распространенных форм болезни с поражением близлежащих участков кожи и в других местах.

Диагноз обычно устанавливается клинически. Могут понадобиться посев или соскреб для обнаружения патогенной микрофлоры (стрепто- или стафилококков, грибков рода Candida, герпеса и т.п.). Биопсия кожи обычно не требуется.

Лечение во многих случаях может не понадобиться, потому что болезнь может исчезать.

Что назначают при заедах

  • бальзамы для губ и другие смягчающие средства, в том числе вазелин,
  • местные антисептики и/или антибиотики,
  • местные противогрибковые препараты
  • антибиотики и противогрибковые средства внутрь,
  • местные гормональные препараты или препараты из группы блокаторов кальциневрина,
  • инъекции имплантов в складки для их заполнения (обычно на основе гиалуроновой кислоты) и/или ботулотоксин для разглаживания морщин у взрослых.

Напомним, что у 13-летних девочек из Прикарпатья выпали волосы из-за передоза витамином А.

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