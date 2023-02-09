Врачи объяснили, от чего на самом деле образуются заеды
Ангулярный хейлит - это распространенное заболевание, характеризующееся поражением уголков рта и/или ротовой спайки. Еще эту болезнь называют заедами.
Причины этого явления в уголках рта назвали врачи на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.
Причины образования заед
Ангулярный хейлит может вам беспокоить несколько дней, а может намного дольше.
АХ обусловлен одним или несколькими из следующих факторов:
- слюна, вызывающая экзематозный хейлит, как форму контактного дерматита, нависание верхней губы, что приводит к образованию глубоких морщин печали (“марионеток”),
- сухие потрескавшиеся губы,
- инфекции (бактериальные, дрожжевые и вирусные).
Отмечается, что эта болезнь очень распространена и поражает людей всех возрастов и рас.
К факторам предрасположенности относятся:
- кандидозное поражение полости рта, особенно у детей, пожилых людей,
- употребление системных кортикостероидов и антибиотиков,
- ношение зубных протезов, особенно если они плохо подогнаны,
- дефицит железа,
- телеокия,
- дефицит витамина В2 (рибофлавин),
- системные заболевания, в частности воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит),
- чувствительная кожа, особенно у пациентов с атопическим дерматитом,
- генетическая предрасположенность (например, при синдроме Дауна),
- использование ретиноидов, ацитретина и т.д.
Проявляется АХ наличием болезненных трещин, волдырей, эрозий, появлением выделений, образованием корочек, покраснением, кровотечением. Эти проявления могут увеличиваться и привести к появлению более распространенных форм болезни с поражением близлежащих участков кожи и в других местах.
Диагноз обычно устанавливается клинически. Могут понадобиться посев или соскреб для обнаружения патогенной микрофлоры (стрепто- или стафилококков, грибков рода Candida, герпеса и т.п.). Биопсия кожи обычно не требуется.
Лечение во многих случаях может не понадобиться, потому что болезнь может исчезать.
Что назначают при заедах
- бальзамы для губ и другие смягчающие средства, в том числе вазелин,
- местные антисептики и/или антибиотики,
- местные противогрибковые препараты
- антибиотики и противогрибковые средства внутрь,
- местные гормональные препараты или препараты из группы блокаторов кальциневрина,
- инъекции имплантов в складки для их заполнения (обычно на основе гиалуроновой кислоты) и/или ботулотоксин для разглаживания морщин у взрослых.
Напомним, что у 13-летних девочек из Прикарпатья выпали волосы из-за передоза витамином А.