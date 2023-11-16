Лікарі назвали ранні симптоми раку шийки матки, які важко виявити

Рак шийки матки розвивається безсимптомно і часто жінки дізнаються про захворювання випадково - під час обстеження. Або ж у той момент, коли хвороба заходить у занедбану стадію та починаються серйозні проблеми зі здоров'ям.

Які ознаки можуть вказувати на рак шийки матки та чому розвивається це захворювання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.

Причини раку шийки матки

Основною причиною розвитку цього виду раку медики називають вірус папіломи людини високого ризику (ВПЛ). ВПЛ дуже поширений і зазвичай проходить сам собою, не викликаючи жодних проблем.

Але іноді вірус викликає зміни у клітинах шийки матки, які можуть перерости у рак шийки матки. Зазвичай це дуже повільний процес - від 5 до 20 років.

Додатковими факторами ризику лікарі називають куріння, ослаблену імунну систему, прийом оральних контрацептивів та ліки під назвою детилстильбестрол (ДЕС), які давали вагітним жінкам з 1938 по 1971 рік.

Симптоми раку шийки матки

Найбільш поширеними ранніми симптомами раку шийки матки є незвичайні вагінальні кровотечі, зокрема після настання менопаузи, після сексу або між регулярними менструаціями.

Також варто звернути увагу:

На зміну виділень із піхви

На біль чи дискомфорт під час сексу

На незрозумілий біль у попереку чи тазу

Як убезпечитися від цього виду раку

Найкращий варіант - вакцинуватися проти ВПЛ. Як прогнозують дослідження, у тих, хто не був вакцинований проти ВПЛ і ніколи не проходив скринінгу шийки матки, ризик протягом усього життя становить приблизно 2 зі 100.

Близько половини жінок із діагнозом рак шийки матки живуть 10 і більше років.

Можна провести скринінг шийки матки - проводиться дослідження на ВПЛ високого ризику. Якщо вірус буде виявлено, зразок буде перевірено на наявність змін у клітинах. Якщо клітинних змін немає, варто перевірити шийку матки ще раз, через рік, щоб переконатися, що ВПЛ зник.

Якщо ж буде виявлено клітинні зміни та ВПЛ високого ризику, жінку запросять на кольпоскопію, яка дозволяє використовувати мікроскоп для більш детального вивчення.