Врачи назвали ранние симптомы рака шейки матки, которые трудно обнаружить

Рак шейки матки развивается бессимптомно и часто женщины узнают о заболевании случайно - во время обследования. Или же в тот момент, когда болезнь заходит в запущенную стадию и начинаются серьезные проблемы со здоровьем.

Какие признаки могут указывать на рак шейки матки и почему развивается это заболевание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Причины рака шейки матки

Основной причиной развития этого вида рака медики называют вирус папилломы человека высокого риска (ВПЧ). ВПЧ очень распространен и обычно проходит сам по себе, не вызывая никаких проблем.

Но иногда вирус вызывает изменения в клетках шейки матки, которые могут перерасти в рак шейки матки. Обычно это очень медленный процесс - от 5 до 20 лет.

Дополнительными факторами риска врачи называют курение, ослабленную иммунную систему, прием оральных контрацептивов и лекарства под названием дэтилстильбестрол (ДЭС), которое давали беременным женщинам с 1938 по 1971 год.

Симптомы рака шейки матки

Наиболее распространенными ранними симптомами рака шейки матки являются необычные вагинальные кровотечения, в том числе после наступления менопаузы, после секса или между регулярными менструациями.

Также стоит обратить внимание:

На изменение выделений из влагалища

На боль или дискомфорт во время секса

На необъяснимую боль в пояснице или тазу

Как обезопаситься от этого вида рака

Самый лучший вариант - вакцинироваться против ВПЧ. Как прогнозируют исследования, у тех, кто не был вакцинирован против ВПЧ и никогда не проходил скрининг шейки матки, риск на протяжении всей жизни составляет примерно 2 из 100.

Около половины женщин с диагнозом рак шейки матки живут 10 и более лет.

Можно провести скрининг шейки матки - проводится исследование на ВПЧ высокого риска. Если вирус будет обнаружен, образец будет проверен на наличие изменений в клетках. Если клеточных изменений нет, то стоит проверить шейку матки еще раз, через год, чтобы убедиться, что ВПЧ исчез.

Если же будут обнаружены клеточные изменения и ВПЧ высокого риска, женщину пригласят на кольпоскопию, которая позволяет использовать микроскоп для более детального изучения.