Лікарі назвали шість маловідомих ознак раку крові

Відомий актор Сем Ніл, який зіграв у "Парку Юрського періоду", нещодавно повідомив своє онкологічне захворювання. У 76-річного чоловіка ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома. Це рідкісний рак крові, який вражає лімфатичну систему. І визначити це захворювання на ранніх стадіях дуже складно.

Що таке рак крові

Лейкоз (рак крові, лейкемія) - це захворювання, при якому в кров надходить велика кількість аномальних лейкоцитів (білих кров'яних тілець). Ці лейкоцити не здатні захистити організм від інфекції та поступово витісняють здорові клітини крові. А потім накопичуються у різних тканинах і порушують їхню роботу.

Існує кілька типів цього захворювання і неходжкінська лімфома (АІТЛ) - один із найрідкісніших. Його симптоми малопомітні.

Непомітні ознаки раку крові

Сильна втома. Почуття втоми може переслідувати навіть після достатнього сну та відпочинку. Вона викликана анемією, яка виникає внаслідок низького рівня еритроцитів, задіяних у перенесенні кисню по організму. Разом зі втомою може з'явитися блідість та задишка.

Лікарі попереджають, що втома може бути й з багатьох інших причин - дефіцит продуктів харчування, нестача заліза. Є ще одна ознака, яка підтвердить анемію: потрібно відтягнути нижню повіку. При анемії вона буде блідо-рожевою, а не темно-рожевою чи червоною. Також при такій анемії є сильна слабкість та головний біль.

Незрозумілий висип. Синяки зазвичай є ознакою підшкірної кровотечі та спричинені травмою. Але якщо вони виникають без причини, то це поганий ознака. Зазвичай такі синці вказують на низький рівень тромбоцитів, які допомагають згортатися крові.

Такі синці здаються темнішими за шкіру або вони іншого кольору, а ще можуть бути чутливими при дотику. Ще ці синці можуть виявлятися у вигляді висипу - невеликих плям на шкірі або у вигляді більших знебарвлених плям. На темній шкірі вони можуть виглядати фіолетовими або темнішими за шкіру навколо. На світлій - червоні або фіолетові.

Лихоманка без причини. Рак крові може викликати стійкі, рецидивні та тяжкі інфекції. Це пов'язано з тим, що в організмі значно нижчий рівень лейкоцитів, які допомагають боротися з інфекцією. Висока температура (від 38 градусів) може триматися навіть якщо немає явних ознак інфекції.

Хоча висока температура без додаткових симптомів, може бути ознакою й інших захворювань. При лімфомі пацієнти відчувають разом із лихоманкою напади сильного нічного поту.

Шишки та набряки. Аномальні лейкоцити можуть накопичуватися в лімфатичних вузлах при раку крові, викликаючи набряки та шишки. Зазвичай вони з'являються на шиї, пахвах або у паху. Більшість з них безболісні, але в поодиноких випадках біль присутній - якщо шишки або пухлини є всередині організму, і вони тиснуть на інші органи.

Проблеми із животом. Біль у шлунку також може бути ознакою раку крові. Це зв'язано зі скупченням аномальних клітин у селезінці. Наприклад, це може спричинити здуття чи відчуття ситості навіть після прийому зовсім невеликої кількості їжі. Також може бути біль під ребрами з лівого боку.

Нез'ясовна втрата ваги. Втрата ваги без додаткових зусиль чи причин може бути ознакою раку. За деяких форм цього захворювання клітини починають споживати більше енергії, яка є в організмі. Збільшена селезінка також може сприяти втраті ваги, здавлюючи шлунок і змушуючи відчувати людину ситим значно швидше, ніж зазвичай.

Також люди можуть втрачати вагу, харчуючись нормально. Це називається кахексія - організм не засвоює жири, білки та вуглеводи з їжі, і спалює калорії швидше, ніж накопичує.