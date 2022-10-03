Лікарі назвали продукти, які врятують від переїдання

Які продукти врятують від переїдання

З великою кількістю білка

Для отримання відчуття ситості на довгий час дієтологи радять обов'язково вживати продукти з високим вмістом білка. Ці молекули довго розщеплюються в організмі, через що й ви не відчуєте голоду дуже скоро.

Багатими на білок є м'ясо птиці та рогатих тварин, риба, яйця та бобові.

Жири, які входять до складу продукту

Зверніть увагу на різні види олії, горіхів, авокадо, вершкове масло та навіть сало.

У цих продуктах високий вміст природного ненасиченого жиру, який своєю чергою багатий на кислоти групи омега. Ці кислоти несуть велику користь для людини в будь-якому віці, тому не варто ними нехтувати.

Багато клітковини

Чим більше в продукті клітковини, тим краще він насичує. Високий її вміст мають всі зернові культури, гриби, горіхи, бобові, буряк, морква та інші коренеплоди, різні види капусти.

Кава та чай

Ці напої дарують тимчасове відчуття ситості. Вони мають ефект виводу токсинів з організму та прискорюють процеси травлення.

Але радимо пити їх без молока, цукру чи інших додаткових інгредієнтів, адже в такому випадку шлунковий тракт сприймає напій як їжу, що матиме зворотний ефект.

Банани

Цей фрукт містить досить велику кількість калорій, але попри це легко засвоюється в організмі. Завдяки високому вмісту калію і розчинної клітковини, банани допомагають нормалізувати функцію травної системи після застілля, наприклад.

Чим небезпечне переїдання?

Переїдання накладає значне навантаження на системи органів травлення. А це вже може стати причиною гастриту, виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки, порушення функції печінки й жовчних шляхів, розвитку жовчнокам’яної хвороби.

При надлишковому споживанні тваринних жирів порушується обмін холестерину, що сприяє розвитку й прогресуванню атеросклерозу. Також наслідком переїдання може стати інсулінорезистентність, а далі - діабет другого типу.

Окрім того, систематичне переїдання може спровокувати розвиток психічних відхилень, коли людина бездумно й постійно споживає їжу або навпаки відмовляється від неї.

Для того, щоб не переїдати, слідкуйте за розміром своєї порції та відчуттям насиченості. Не обов'язково з'їдати все, що лежить на тарілці.

Але намагайтеся в жодному разі не пропускати прийоми їжі. Пропущений сніданок виллється у звірячий апетит ввечері, і переїдання гарантоване.

Якщо після основної страви вам хочеться десерт, краще трохи зачекати, щоб організм встиг насититися. Це допоможе зрозуміти, чи хочеться вам чогось додаткового насправді.