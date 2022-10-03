Врачи назвали продукты, которые спасут от переедания

Какие продукты спасут от переедания

С большим количеством белка

Для получения ощущения сытости на длительное время диетологи советуют обязательно употреблять продукты с высоким содержанием белка. Эти молекулы долго расщепляются в организме, поэтому и вы не почувствуете голода очень скоро.

Богатыми на белок считают мясо птицы и рогатых животных, рыба, яйца и бобовые.

Жиры, входящие в состав продукта

Обратите внимание на различные виды растительных масел, орехов, авокадо, сливочное масло и даже сало.

В этих продуктах высокое содержание природного ненасыщенного жира, который в свою очередь богат кислотами группы омега. Эти кислоты несут большую пользу для человека в любом возрасте, поэтому не стоит пренебрегать ими.

Многие клетчатки

Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание имеют все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые, свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.

Кофе и чай

Эти напитки дарят временное чувство сытости. Они обладают эффектом вывода токсинов из организма и ускоряют процессы пищеварения.

Но советуем пить их без молока, сахара или других дополнительных ингредиентов, ведь в таком случае желудочный тракт воспринимает напиток как пищу, обладающую обратным эффектом.

Бананы

Этот фрукт содержит достаточно большое количество калорий, но, несмотря на это, легко усваивается в организме. Благодаря высокому содержанию калия и растворимой клетчатки, бананы помогают нормализовать функцию пищеварительной системы после застолья, например.

Чем опасно переедание?

Переедание накладывает значительную нагрузку на системы органов пищеварения. А это может стать причиной гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения функции печени и желчных путей, развития желчнокаменной болезни.

При избыточном потреблении животных жиров нарушается обмен холестерина, что способствует развитию и прогрессированию атеросклероза. Также следствием переедания может стать инсулинорезистентность, а дальше - диабет второго типа.

Кроме того, систематическое переедание может спровоцировать развитие психических отклонений, когда человек бездумно постоянно потребляет пищу или наоборот отказывается от нее.

Для того чтобы не переедать, следите за размером своей порции и ощущением насыщенности. Не обязательно съедать все, что лежит на тарелке.

Но старайтесь ни в коем случае не пропускать приемы пищи. Пропущенный завтрак выльется в звериный аппетит вечером, и переедание гарантировано.

Если после основного блюда вам хочется десерт, лучше подождать немного, чтобы организм успел насытиться. Это поможет понять, хочется ли вам чего-нибудь дополнительного на самом деле.