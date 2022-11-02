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Лікарі назвали основну ознаку діабету: стежте за тим, як ви п'єте воду

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Середа 02 листопада 2022 12:43
Лікарі назвали основну ознаку діабету: стежте за тим, як ви п'єте воду Фото: Медики назвали основний симптом діабету (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Те, як ви п'єте, може сигналізувати про високий рівень цукру на крові. Справа в тому, що діабет може залишатися непоміченим протягом багатьох років, перш ніж проблема, що викликала симптоми, - високий рівень цукру в крові вирішить подавати тривожні сигнали.

Однак, за даними Diabetes UK, одним із найбільш поширених симптомів діабету, що вражають багатьох людей, є полідипсія.

Який головний симптом діабету

Полідипсія, або надмірна спрага, є одним із початкових симптомів діабету.

У той час, як кожен час від часу відчуває спрагу, портал здоров'я докладно описує контрольні ознаки, які можуть допомогти ідентифікувати підвищену спрагу як симптом діабету.

Достатнє щоденне споживання води (кілька склянок) є дуже важливим, оскільки вода необхідна для багатьох функцій організму, включаючи регулювання температури тіла та інших.

"Однак, якщо ви весь час відчуваєте спрагу або ваша спрага сильніша, ніж зазвичай, і продовжується навіть після того, як ви вип'єте, це може бути ознакою того, що у вашому організмі не все гаразд.

Однією з основних ознак є те, що полідипсія часто супроводжується або тимчасовою або тривалою сухістю в роті.

Видання додає, що пацієнти з діабетом також зауважують, що вони виділяють понад п'ять літрів сечі на день.

Якщо ви відчуваєте ці контрольні ознаки, що вказують на надмірну спрагу, важливо звернутися до терапевта.

Як і інші симптоми діабету, полідипсія викликається високим рівнем цукру у крові.

До симптомів діабету також належать:

  • Почуття сильної спраги.
  • Підвищене сечовипускання, особливо вночі.
  • Постійне почуття втоми.
  • Втрата ваги та втрата м'язової маси.
  • Сверблячка навколо геніталій або часті напади молочниці.
  • Порізи або рани, які гояться повільно.
  • Розмитий зір.

Медики заявили, що діабет може прискорити появу небезпечної хвороби.

Також ми писали, що якийсьнапій сильно знижує цукор у крові .

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