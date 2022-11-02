Лікарі назвали основну ознаку діабету: стежте за тим, як ви п'єте воду
Те, як ви п'єте, може сигналізувати про високий рівень цукру на крові. Справа в тому, що діабет може залишатися непоміченим протягом багатьох років, перш ніж проблема, що викликала симптоми, - високий рівень цукру в крові вирішить подавати тривожні сигнали.
Однак, за даними Diabetes UK, одним із найбільш поширених симптомів діабету, що вражають багатьох людей, є полідипсія.
Який головний симптом діабету
Полідипсія, або надмірна спрага, є одним із початкових симптомів діабету.
У той час, як кожен час від часу відчуває спрагу, портал здоров'я докладно описує контрольні ознаки, які можуть допомогти ідентифікувати підвищену спрагу як симптом діабету.
Достатнє щоденне споживання води (кілька склянок) є дуже важливим, оскільки вода необхідна для багатьох функцій організму, включаючи регулювання температури тіла та інших.
"Однак, якщо ви весь час відчуваєте спрагу або ваша спрага сильніша, ніж зазвичай, і продовжується навіть після того, як ви вип'єте, це може бути ознакою того, що у вашому організмі не все гаразд.
Однією з основних ознак є те, що полідипсія часто супроводжується або тимчасовою або тривалою сухістю в роті.
Видання додає, що пацієнти з діабетом також зауважують, що вони виділяють понад п'ять літрів сечі на день.
Якщо ви відчуваєте ці контрольні ознаки, що вказують на надмірну спрагу, важливо звернутися до терапевта.
Як і інші симптоми діабету, полідипсія викликається високим рівнем цукру у крові.
До симптомів діабету також належать:
- Почуття сильної спраги.
- Підвищене сечовипускання, особливо вночі.
- Постійне почуття втоми.
- Втрата ваги та втрата м'язової маси.
- Сверблячка навколо геніталій або часті напади молочниці.
- Порізи або рани, які гояться повільно.
- Розмитий зір.
Медики заявили, що діабет може прискорити появу небезпечної хвороби.
Також ми писали, що якийсьнапій сильно знижує цукор у крові .