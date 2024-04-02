Лікарі назвали незвичний симптом, який виникає за кілька годин до інсульту

Медики заявляють, що інсульту часто передує один тривожний симптом, який люди ігнорують. Втім, якщо він виникає, варто негайно звернутись до лікаря.

Про те, який симптом сигналізує про наближення інсульту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Медправди.

Як вчасно завчасно розпізнати наближення інсульту

"Транзиторна сліпота - це короткочасна втрата зору, яка зазвичай триває від кількох секунд до кількох хвилин. Цей стан може бути спричинений різними причинами, включаючи судинні порушення, неврологічні проблеми або навіть просту втому очей. Однією з найпоширеніших причин транзиторної сліпоти є ішемічна атака, яка також відома як мікроінсульт", - кажуть медики.

Щоб головний мозок працював нормально, повинне бути здорове кровопостачання. Якщо воно порушується, клітини мозку не отримують глюкози та кисню, а надлишки вуглекислого газу не виводяться з організму.

"Це викликає транзиторну ішемічну атаку, яка може виявитися у вигляді тимчасової втрати зору", - додають лікарі.

Чому може виникати транзитна сліпота:

мігрень

розсіяний склероз

транзиторна ішемічна атака (ТІА), або мікроінсульт

Що робити, якщо помітили цей симптом

Як тільки виявили цей симптом, треба якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Нерідко транзиторна ішемічна атака виникає за кілька годин до інсульту. Також є загроза того, що у людини після транзитної ішемічної атаки станеться ще один мікроінсульт, а потім - інсульт.

Як розпізнати інсульт (інфографіка: ЦГЗ)

Найчастіше інсульт супроводжується появою проблем з мовленням і свідомістю. Також виникає оніміння обличчя та кінцівок, головний біль. У хворого може порушитись координація руху, виникнути проблеми з ходьбою. Поширеною ознакою є те, що коли людина усміхається, один кутик губів опускається і усмішка не є симетричною.

Медики наголошують, що треба негайно звернутися до лікаря, якщо у вас виникла короткочасна втрата зору або є іншими симптомами, що свідчать про інсульт.