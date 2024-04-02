Врачи назвали необычный симптом, возникающий за несколько часов до инсульта

Медики заявляют, что инсульту часто предшествует один тревожный симптом, который люди игнорируют. Однако, если он возникает, следует немедленно обратиться к врачу.

О том, какой симптом сигнализирует о приближении инсульта, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Медправды.

Как заранее распознать приближение инсульта

"Транзиторная слепота - это кратковременная потеря зрения, которая обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут. Это состояние может быть вызвано разными причинами, включая сосудистые нарушения, неврологические проблемы или даже простую усталость глаз. Одной из наиболее распространенных причин транзиторной слепоты является ишемическая атака, которая также известна как микроинсульт", - говорят медики.

Чтобы мозг работал нормально, должно быть здоровое кровоснабжение. Если оно нарушается, клетки мозга не получают глюкозы и кислорода, а излишки углекислого газа не выводятся из организма.

"Это вызывает транзиторную ишемическую атаку, которая может оказаться в виде временной потери зрения", - добавляют врачи.

Почему может возникать транзитная слепота:

мигрень

рассеянный склероз

транзиторная ишемическая атака (ТИА), или микроинсульт

Что делать, если заметили этот симптом

Как только обнаружили этот симптом, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Нередко транзиторная ишемическая атака возникает за несколько часов до инсульта. Также существует угроза того, что у человека после транзитной ишемической атаки произойдет еще один микроинсульт, а затем - инсульт.

Как распознать инсульт (инфографика: ЦОС)

Чаще всего инсульт сопровождается появлением проблем с речью и сознанием. Также возникает онемение лица и конечностей, головные боли. У больного может нарушиться координация движения, возникнуть проблемы с ходьбой. Распространенным признаком является то, что когда человек улыбается, один угол губ опускается и улыбка не симметричная.

Медики отмечают, что нужно немедленно обратиться к врачу, если у вас возникла кратковременная потеря зрения или есть другие симптомы, свидетельствующие об инсульте.