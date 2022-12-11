Лікарі назвали копійчаний сік, який здатен знизити тиск і холестерин

Мова йде про червоний столовий буряк

Буряк корисно їсти в будь-якому вигляді, але найкорисніше - сирим чи у вживати вигляді соку.

Нутриціологи кажуть, що у буряковому соку більше антиоксидантів, корисних нітратів, вітамінів і мінералів. Однак у буряковому соку більше не вистачає клітковини, яку містить цільний овоч.

Спортсмени та активні люди, що ведуть здоровий спосіб життя проявляють особливий інтерес до бурякового соку, оскільки дослідження пов’язують його з кращою працездатністю та відновленням.

Крім того буряковому соку приписують такі корисні властивості, як зниження артеріального тиску і холестерину.

Буряковий сік може підвищити вашу витривалість

Так, дослідники давали тренованим велосипедистам півсклянки концентрованого бурякового соку на день протягом шести днів і виявили, що їхня витривалість підвищилась порівняно з плацебо.

Ще одне невелике дослідження за участю 20 добре підготовлених чоловіків показало, що вживання бурякового соку за годину до пробіжки на чотири кілометри зменшує їхній час у середньому на дві хвилини порівняно з напоєм, який вживали плацебо.

Вважається, що речовини, які містяться в буряковому соку, здатні зменшити витрати кисню, необхідного м'язам під час тренувань, і підвищити ефективність м’язових скорочень.

Буряковий сік дуже корисний (фото: pixabay)

Сік може знизити кров'яний тиск

Склянка бурякового соку на день може допомогти тримати кров’яний тиск під контролем. Після споживання нітрати перетворюються на хімічну речовину, відому як оксид азоту. Оксид азоту впливає на кровоносні судини, розширюючи їх, покращуючи кровотік і знижуючи тиск крові на стінки кровоносних судин.

В одному дослідженні люди з високим кров’яним тиском випивали чашку бурякового соку щодня протягом чотирьох тижнів і спостерігали значне зниження артеріального тиску (в середньому на 7,7/5,2 мм рт. ст.).

Продукт може знизити рівень холестерину

Буряковий сік може сприяти зниженню рівня холестерину - ще одного фактору ризику серцевих захворювань.

Дослідження 30 фізично активних дорослих чоловіків показало, що одна-дві склянки бурякового соку щодня протягом 15 днів значно підвищують рівень антиоксидантів і нітратів в організмі.

Що стосується холестерину, то ЛПВЩ (хороший) холестерин збільшився в середньому на сім пунктів, тоді як ЛПНЩ (поганий) холестерин знизився в середньому на 10 пунктів.

Буряк може прискорити відновлення м'язів

Напружені тренування можуть сильно навантажувати ваші м’язи, що часом призводять до посилення болю протягом кількох днів після них. Ви можете додати в раціон буряковий сік після тренування, щоб пришвидшити час відновлення.

Одне дослідження показало, що спортсмени швидше відновлювалися після вживання бурякового соку, ніж група плацебо після тренувань зі стрибків.

Зв'язок між буряковим соком і болем у м'язах може бути пов'язаний з високим вмістом нітратів і антиоксидантів і їх впливом на м'язи.

Є у суперфуда і протипоказання

Буряковий сік може призвести до утворення каменів у нирках. Продукти з високим вмістом оксалатів, такі як буряк, можуть збільшити цей ризик. Оксалати з їжі можуть накопичуватися та поєднуватися з кальцієм, створюючи камені, які занадто великі, щоб пройти через сечовивідні шляхи.

Якщо у вас раніше були камені в нирках, вам краще уникати або обмежити вживання бурякового соку та інших продуктів з високим вмістом оксалатів.