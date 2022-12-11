Врачи назвали копеечный сок, способный снизить давление и холестерин

Речь идет о красной столовой свекле

Свеклу полезно есть в любом виде, но самое полезное – сырой или употреблять в виде сока.

Нутрициологи говорят, что в свекольном соке больше антиоксидантов, полезных нитратов, витаминов и минералов. Однако в свекольном соке больше не хватает клетчатки, содержащей цельный овощ.

Спортсмены и активные люди, ведущие здоровый образ жизни, проявляют особый интерес к свекольному соку, поскольку исследования связывают его с лучшей работоспособностью и восстановлением.

Кроме того, свекольному соку приписывают такие полезные свойства, как снижение артериального давления и холестерина.

Свекольный сок может повысить вашу выносливость

Так, исследователи давали тренированным велосипедистам полстакана концентрированного свекловичного сока в день в течение шести дней и обнаружили, что их выносливость повысилась по сравнению с плацебо.

Еще одно небольшое исследование с участием 20 хорошо подготовленных мужчин показало, что употребление свекольного сока за час до пробежки на четыре километра уменьшает их время в среднем на две минуты по сравнению с напитком, употребляемым плацебо.

Считается, что вещества, содержащиеся в свекольном соке, способны снизить расход кислорода, необходимого мышцам во время тренировок, и повысить эффективность мышечных сокращений.

Свекольный сок очень полезный (фото: pixabay)

Сок может снизить кровяное давление

Стакан свекловичного сока в день может помочь держать кровяное давление под контролем. После потребления нитраты превращаются в химическое вещество, известное как оксид азота. Оксид азота оказывает влияние на кровеносные сосуды, расширяя их, улучшая кровоток и снижая давление крови на стенки кровеносных сосудов.

В одном исследовании люди с высоким кровяным давлением выпивали чашку свекольного сока ежедневно в течение четырех недель и наблюдали значительное снижение АД (в среднем на 7,7/5,2 мм рт. ст.).

Продукт может снизить уровень холестерина

Свекольный сок может способствовать снижению уровня холестерина – еще одного фактора риска сердечных заболеваний.

Исследование 30 физически активных взрослых мужчин показало, что один-два стакана свекловичного сока ежедневно в течение 15 дней значительно повышают уровень антиоксидантов и нитратов в организме.

Что касается холестерина, то ЛПВП (хороший) холестерин увеличился в среднем на семь пунктов, тогда как ЛПНП (плохой) холестерин снизился в среднем на 10 пунктов.

Свекла может ускорить восстановление мышц

Напряженные тренировки могут сильно нагружать ваши мышцы, которые иногда приводят к усилению боли в течение нескольких дней после них. Вы можете добавить в рацион свекольный сок после тренировки, чтобы ускорить время обновления.

Одно исследование показало, что спортсмены быстрее восстанавливались после употребления свекловичного сока, чем группа плацебо после тренировок по прыжкам.

Связь между свекольным соком и болью в мышцах может быть связана с высоким содержанием нитратов и антиоксидантов и их влиянием на мышцы.

Есть у суперфуда и противопоказания

Свекольный сок может привести к образованию камней в почках. Продукты с высоким содержанием оксалатов, такие как свекла, могут увеличить этот риск. Оксалаты из пищи могут накапливаться и сочетаться с кальцием, создавая камни, которые слишком велики, чтобы пройти через мочеточник.

Если у вас раньше были камни в почках, вы лучше избегать или ограничить употребление свекольного сока и других продуктов с высоким содержанием оксалатов.