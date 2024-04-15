ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Можуть бути проблеми. На яких ділянках тіла не можна робити масаж

Понеділок 15 квітня 2024 16:44
UA EN RU
Можуть бути проблеми. На яких ділянках тіла не можна робити масаж У яких місцях категорично заборонено робити масаж (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Юрій Габорець

Масаж використовують для того, щоб полегшити біль на певних ділянках тіла й часто його рекомендують лікарі. Хоча цей вид лікування та профілактики виник багато століть тому як один з видів народної медицини. Буває гігієнічний масаж, спортивний, сегментарний, лікувальний та ще півдесятка різних видів.

На яких ділянках тіла масаж робити не можна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рекомендації лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Як зазначає фахівець, не у всіх місцях на тілі людини можна робити масаж. Він назвав такі ділянки тіла та пояснив, які можуть бути негативні наслідки.

Пахова ділянка

У пахових ділянках та на внутрішній поверхні бедра робити масаж не варто, тому що там йде скупчення лімфатичних вузлів та клапана поверхневих вен.

Молочні залози

Лікар не радить робити будь-які масажі на молочні залози. Однак, є один виняток - коли жінка годує дитину грудьми і є лактостаз.

Щитовидна залоза

На щитовидній залозі та бокових поверхнях шиї масаж робити не можна, бо там знаходяться магістральні судини.

Черевна порожнина

Не варто робити масаж й в області черевної порожнини. Особливо вісцеральний масаж, коли давлять на черевну порожнину. Юрій Габорець попереджає, що можуть лопнути кісти, якщо вони є, і рекомендує в цій ділянці тільки гладити.

А де робити масаж можна

Лікар також назвав ділянки тіла, де робити масаж можна й це буде корисно для здоров'я та м'язів. Це:

  • Спина
  • Шийний відділ, задня частина
  • Зовнішня поверхня стегон та рук
  • Стопи, кисті рук

Раніше ми писали про те, що гінеколог назвала народні методи лікування, які шкодять здоров'ю.

А ще розповідали про те, що лікар назвав чіткі ознаки болю серця перед інфарктом.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровя Поради лікаря
NEWS
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням