Лікарі назвали 10 речей, які катастрофічно впливають на печінку

Як не угробити печінку

"Не призначайте собі жодних ліків, трав, біодобавок та будь-яких речовин без узгоджень з лікарем. Дотримуйтесь техніки безпеки, здорового глузду та інструкцій до лікарських засобів. Не шукайте дивовижних ефектів від малозрозумілих речовин. І печінка буде вам за це уклінно дякувати", - пишуть лікарі.

Медики виділили 10 найшкідливіших речей, які негативно впливають на здоров'я печінки.

Алкоголь

Спиртне було і є лідером серед токсинів, які уражають печінку. Алкогольний цироз входить у трійку топ-причин трансплантацій печінки. Безпечної дози алкоголю не існує. Рішення кожен приймає особисто.

Вірусні гепатити

Щеплення, скринінг, вчасна терапія - медицина вже придумала, що з цим робити. Не нехтуйте цими заходами запобігання хвороби.

Зайва вага

Зайвий жир в організмі - зайвий жир в печінці. Глобально це теж може призвести до цирозу. Саме тому варто контролювати масу тіла і не допускати до її збільшення.

Медикаменти

Абсолютно кожен препарат може викликати пошкодження печінки різної тяжкості. Відповідно, комбінувати алкоголь з медикаментами - це завжди погана ідея.

Для одних груп цей ризик є доведеним (наприклад, антибіотики), інші комбінації можуть стати неприємною несподіванкою для вашого організму. Тому ліки приймаємо виключно за показаннями і за призначенням лікаря.

Грейпфрутовий сік

Це поганий напій для запивання пігулок. Забирає на себе активність знешкоджуючих ферментів і токсичний вплив ліків зростає. Крім впливу на печінку, це призводить до непередбачуваних терапевтичних ефектів і завищення фактичної дози.

Бліда поганка

У багатьох розвинених країнах заборонено збирати лісові гриби. Не тому, що природу шкода, а тому, що люди регулярно труяться. Бліда поганка - найтоксичніша отрута для печінки. Допомагає тільки трансплантація, яку часто навіть не встигають виконати.

Побутові фарби, лаки та подібні субстанції

А також їхнє виробництво, пестициди, полютанти, побутова хімія. Працювати з ними потрібно у добре провітрюваних приміщеннях, користуючись належним респіратором за потреби. Банальне “надихався фарби” може закінчитись невідкладною трансплантацією печінки.

Аспірин

Цей препарат протипоказаний дітям до 12 років, єдиний виняток - синдром Кавасакі. Механізм не встановлено, та ацетилсаліцилова кислота, особливо на тлі респіраторних вірусних захворювань, викликає гострий жировий гепатоз. А тяжка печінкова недостатність потребує пересадки органу.

Трав'яні чаї, біодобавки та інші натурпродукти

Є хибне уявлення, що натуральний - значить корисний. Але статистика токсичних гепатитів та рівень виконаних трансплантацій говорять самі за себе. У США трави та біодобавки на першому місці серед причин медикаментозного гепатиту, що призвів до трансплантації. В Іспанії - на третьому. В Китаї та Індії різні трави та аювердичні засоби забрали половину з топ десятки.

Анаболітики та препарати чоловічих статевих гормонів

Такі штуки люблять підколоти чоловіки, аби швидше накачатись у спортзалі. У результаті доводиться відкачувати печінку, або розбиратися з пухлинами, які в ній ростуть, як гриби після дощу.