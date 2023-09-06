Лікар зробив гучну заяву про прийом вітамінів восени. Ось що треба знати кожному

Чому не треба пити вітаміни восени для підтримки здоров'я

"Пацієнти часто питають на амбулаторному прийомі та консультаціях, які вітаміни пити. Не знаю, звідки взявся міф, що вітаміни потрібно приймати весною та осінню. Це міф. Це не потрібно робити. Досліджень, що потрібно приймати вітаміни весною та осінню, чи на фоні стресів, чи для підкріплення нервової системи, чи після перенесення респіраторних інфекцій чи грипу - немає", - наголошує лікар.

Скрипник додає, що вітаміни потрібні, як і мінерали, але лише тим, у кого лабораторно підтверджений їх дефіцит.

"Єдиний вітамін, який можна приймати для профілактики - вітамін D. Однак практика показує, що вкрай рідко виникають ситуації, коли організм потребує введення додаткових кількостей всіх відомих вітамінів, не кажучи вже про мікроелементи, якими найчастіше доповнені полівітамінні препарати", - говорить невролог.

Чи можуть вітаміни знизити ризики хвороб

Скрипник зазначає, що немає жодного якісного дослідження, котре довело б позитивний вплив вітамінно-мінеральних комплексів на зниження серцево-судинних ризиків, смертності від кардіологічних захворювань і частоти інфарктів і інсультів.

"Проте негативний вплив гіпервітамінозу - доведений. Наслідки прийому вітамінів - це і алергічні реакції, онкологічні захворювання і т. д. Полівітаміни - ліки, що стимулюють зростання фармацевтичної промисловості", - заявив Скрипник.

Якщо людина нормально харчується і не голодує, то просто приймати вітаміни не потрібно.

"Всі вітаміни, які потрібні для нервової системи є у звичайній їжі і додатково щось приймати тому, що ви стресуйте - непотрібно. Жодна добавка не здатна замінити повноцінний раціон", - каже експерт.

Лікар зазначає, що їжа значно багатша на вітаміни та мікроелементи та корисніша для організму за різноманітні фармацевтичні добавки.

"Особливо часто ми бачимо призначення в ін‘єкціях вітаміну В1, В6 та В12. Але чи багато кому робили аналіз на дефіцит цих вітамінів перед призначенням? Ніякі вітаміни не потрібні для підтримки нервової системи. В першу чергу це відпочинок, повноцінний сон, активний спосіб життя і якщо не допомагає - то до психіатра, психотерапевта", - заявив Скрипник.