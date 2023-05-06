Лікар застеріг від "фуфломіцину", який українці часто купують в аптеках

Що не так із препаратом Дефлю Сільвер

Це розчин колоїдного срібла для закладеного носа, начебто, із противірусною дією. Цей протинабряковий препарат місцевого застосування призначений для використання як допоміжного засобу при нежиті, що супроводжує аденоїд, риніт, риносинусит.

Засіб, начебто, сприяє полегшенню перебігу нежитю шляхом прогнозованої дії на слизову оболонку носа без допомоги фармакологічних, імунологічних і метаболічних засобів, але з можливим сприянням їх активності.

"Дослідження, які доводять ефективність даного препарату - відсутні. На PubMed є близько 650 статтей, здебільшого з приводу токсичності срібла, досліджень в пробірці, які нереально застосувати у житті, у зв'язку з токсичністю використаної дози. EPOS не рекомендує його для лікування риносинуситів", - йдеться у повідомленні.

Який склад препарату і як він діє

Препарат містить колоїдний розчин срібла 45-55 ppm та екстракт ісландського моху. Допоміжні речовини - D-пантенол, тимол, вітамін Е та А, ПЕГ-40, гідрогенізовану рицинову олію, гліцерин, гіалуронат натрію, сорбат калію.

При місцевому застосуванні колоїдний розчин срібла має тимчасову дію проти вірусів, грибків, бактерій на слизовій оболонці носа.

Колоїдне срібло протидіє вірусу грипу та іншим вірусам. Дубильні речовини моху сприяють зменшенню проникнутості судин слизової оболонки носа, усуненні набряку та покращення носового дихання.

Пантенол і вітаміни усувають подразнення оболонки носа.

Чому препарат неефективний

Дія препарату тимчасова, бо було доведено, що срібло може вбивати бактерії при концентрації іонів срібла вище 150 мкг/л.

При меншій концентрації воно лише стримує розмноження бактерій, а при припиненні його використання їх розмноження поновлюється.

"Насправді дані з приводу противірусної активності - сумнівні, а деякі дослідження навіть вказують, що до срібла стійкі усі віруси навіть у пробірці. А підсушування сливової дубильними речовинами суперечить принципам лікування нежитю, адже слизова оболонка має бути зволожена", - наголошують лікарі.

Також вони додають, що у 1999 році FDA видало циркуляр про токсичність продуктів, які містять срібло. А ВООЗ заборонила їх використання дітям, вагітним та жінкам, що годують грудьми.

"Препарат не рекомендований до застосування і жодних даних щодо його ефективності та безпечності нема", - кажуть медики.