Лікар спростувала популярні міфи про вагітність: не вірте в них

Вагітність - не є приводом для дотримання всіляких забобонів. Багато хто вважає, що у такому стані категорично не можна стригтись або піднімали над головою руки. Однак, це все брехня.

Про це повідомила акушер-гінеколог Єлизавета Яремчук в Instagram .

Не можна стригтись

Це, мабуть, один з найвідоміших міфів. Волосся складається із неживої тканини - кератинових лусочок, тому вони ніяк фізіологічно не впливають на репродуктивні органи чи плід.

"Ну а прибрати посічені кінчики чи оновити зачіску може принести жінці відчуття задоволення, що тільки позитивно вплине на дитину", - йдеться у повідомленні.

Підіймати руки вверх

Лікар каже, що можна підіймати руки, ноги, багато гуляти і при нормальному протіканню вагітності робити спеціальні комплекси вправ для підтримання організму.

Також багато хто вважає, що не можна торкатись себе при переляку, бо там утвориться родимка. Однак, це брехня.

Їсти цитрусових та червоних продуктів

Важливо пам'ятати, що вагітна жінка повинна повноцінно харчуватись. Виключення складають лише сирі або напівсирі продукти тваринного походження, сири з пліснявою.

Не можна вишивати, в’язати та шити

Це навпаки чудові методи релаксації, які допоможуть зняти тривогу.

"А якщо робити щось для немовляти з думкою про нього, то ще і укріплює зв’язок з дитиною і робить очікування приємнішим. Ну і приємно потім буде мати таку річ, яку мама зробила в очікуванні тебе", - каже лікар.

Вагітним не можна контактувати з кішками

Таких тварин пов'язують з небезпечною під час вагітності - токсоплазмозом. Однак, не всі кішки є його переносниками і не тільки кішки. Набагато простіше підхопити хворобу з'ївши недоварене м'ясо.