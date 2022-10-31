Лікар розвіяла найпопулярніші міфи про ГРВІ у дітей: у них вірять усі батьки

Здавалось би ГРВІ - звичайний стан нашого організму, який переживають тисячі людей, особливо в осінньо-зимовий період року. Однак, навколо цього захворювання багато міфів, у які майже усі вірять.

Про це розповіла педіатр, алерголог та імунолог Віра Семянчук в Instagram .

Поширені міфи про ГРВІ

Ми не виходимо з дому і до нас ніхто не приходить

Лікар каже, що щосекунди у кожному приміщенні "літає" тисячі вірусів. Усі вони успішно осідають на одязі, потрапляють на шкіру та слизові. Більшість з них швидко гинуть, але є і спритні, які утримуються на одязі довше.

"Навіть закрившись в 4 стінах, вірусів не уникнути. Вони є на одязі, руках (а дітки часто біжать зустрічати батьків, які щойно зайшли додому)", - йдеться у повідомленні.

Також важливо, що відсутність гуляння знижує опірність організму.

Тому необхідно памятати, що дорослі та старші діти часто є "носіями" вірусів. Вони присутні на слизових, але імунна система їх долає і не призводить до захворювання. Однак, малі діти хворіють.

Нас постійно "завертає", ми не доліковуємось

За словами лікаря, люди часто думають, що віруси дуже рідко перебігають хвилеподібно. Тому люди не доліковуються, коли зникають перші ж симптоми.

Однак, до вірусу може приєднатися бактерія і зумовити погіршення стану на 4-5 добу, тоді вирішується питання антибіотикотерапії.

Зазвичай погіршення стану через 2-3 тижня зумовлюють нові віруси, які нашарувались на попередніх. Також затяжному перебігу сприяє схильність до алергії. В таких ситуаціях лікар після огляду призначає подальше лікування.

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Виник нежить, тому що сусідська дитина чхала і нас заразила

Імунолог каже, що на відкритому просторі досить важко підхопити вірус, адже концентрація його незначна.

Перш ніж з‘являться прояви ГРВІ після потрапляння вірусу в організм має пройти певний час (переважно 3-5 днів). Для грипу це може бути декілька годин, а для COVID 14 днів.

Тому ймовірність появи симптомів ГРВІ відразу після контакту дуже мінімальна.

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