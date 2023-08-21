Лікар розвінчала міф про популярний "противірусний препарат"

Ехінацея зазвичай використовується для лікування або профілактики неускладнених інфекцій верхніх дихальних шляхів, таких як ГРВІ, а також для зміцнення імунітету.

Чи справді цей препарат працює, розповіла у Instagram лікар-педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Чому раніше виписували ехінацею

Активність in vitro (у пробірці) - ехінацея викликає активацію макрофагів та вивільнення фактора некрозу пухлини, інтерлейкіну 1, інтерлейкіну 6 та інтерферону.

Зазначено, що ехінацея має противірусну дію проти вірусу грипу та герпесу.

Фенальні сполуки, присутні в ехінацеї, демонструють антиоксидантну активність.

Активність in vivo – у дослідженнях на тваринах ехінацея впливає на кілька аспектів імунної системи, частково шляхом збільшення кількості лейкоцитів, що циркулюють.

Про що йдеться у дослідженнях

Багато клінічних досліджень намагалися з'ясувати безпеку та ефективність ехінацеї. Ці дослідження складні, оскільки існують різні думки щодо оптимальних видів ехінацеї, частини рослини, активного компонента та дози для дослідження.

Конкретні продукти ехінацеї, що використовуються у дослідженнях, часто не стандартизовані. Однак є кілька рандомізованих, подвійних сліпих, плацебо-контрольованих досліджень, які мають достатню якість, щоб отримати корисну інформацію, зокрема щодо використання ехінацеї при інфекціях верхніх дихальних шляхів.

У всіх групах порівняння немає жодної різниці між прийомом ехінацеї та групою плацебо у лікуванні ГРВІ.

"Тобто вона неефективна для лікування вірусних інфекцій верхніх шляхів, тому ми не рекомендуємо її використовувати для цієї мети", - написала Власенко.