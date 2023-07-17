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Його продажі б'ють рекорди. Лікар назвав популярний препарат в Україні, який нічого не лікує

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Понеділок 17 липня 2023 09:05
Його продажі б'ють рекорди. Лікар назвав популярний препарат в Україні, який нічого не лікує Фото: Препарат фенібут - не має доведеної ефективності (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Біфрен (фенібут, нообут, ноофен) - одні із найпопулярніших препаратів в Україні. Їхні продажі в країні б'ють рекорди. Люди купують ці ліки, щоб "позбутися тривоги".

Чому цей препарат не працює, розповів у Instagram невролог із Києва Давид Щербина.

Чому фенібут не працює?

Препарат Фенібут синтезували ще у 1960 роках у Ленінграді. З того часу він активно продається та рекламується на просторах пострадянських країн.

Лікар зазначив, що за інструкцією препарат рекомендований при тривожних та астенічних станах, при безсонні, при тіках у дітей і навіть при синдромі меньєра.

Щербина зазначив, що в жодних міжнародних протоколах лікування такий препарат не згадується. У Європі та США препарат не зареєстрований та не продається (максимум можна знайти в інтернеті як БАДи).

На ресурсі PubMed є дослідження про можливу токсичність.

Препарат не проходив контрольованих досліджень

Медик розповів, що нормальних, рандомізованих, контрольованих досліджень, які підтверджують його ефективність на людях - препарат не проходив (маленькі публікації від лікарів з Росії не враховуються).

"Якщо вам допомагає - значить, у вас все добре з уявою. Не рекомендую", - резюмував Давид Щербина.

Для довідки

Ось що пишуть в інструкції про Фенібут.

"Фенібут зменшує прояви астенії та вазовегетативні симптоми, в т. ч. головний біль, почуття тяжкості в голові, дратівливість, емоційну лабільність, підвищує розумову працездатність. Увага, пам'ять, швидкість і точність сенсорно-моторних реакцій під впливом Фенібуту покращуються", - сказано в анотації.

Як ми раніше писали, лікар назвав краплі в ніс, які нічого не лікують.

Раніше ми повідомляли, що лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед літніх українців.

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