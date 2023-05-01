Лікар розповів усю правду про помідори та повідомив, кому їх їсти не можна

Помідор – рослина, завезена до нас із Латинської Америки, і вже не перше століття росте на городах багатьох українців. Хтось називає помідор овочом, хтось – ягодою, але від цього його користь не зменшується.
Які корисні речовини містять помідори, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цуряк.
Вітамін С. Його у помідорі навіть більше, ніж у лимоні.
Вітамін А. Найбільше його міститься, як не дивно, саме у чорних томатах.
Калій. Незамінний мікроелемент для роботи серця та для попередження м'язових судом.
Лікопен. Антиоксидант, що має унікальні властивості. Попереджає виникнення ожиріння, злоякісних пухлин, інфарктів та інсультів. Може покращити потенцію у чоловіків (позитивно впливає на роботу простати).
Практично при всіх хронічних хворобах можна і потрібно їсти помідори. Виняток становить алергічна реакція на помідори.
З обережністю потрібно вживати помідори при підвищеній кислотності в шлунку, у таких випадках краще віддати перевагу м'ясисті сорти томатів із солодкуватим присмаком.
Нагадаємо, до цього лікарка розповіла, чи потрібно обов'язково їсти супи.
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