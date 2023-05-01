Врач рассказал всю правду о помидорах и сообщил, кому их есть нельзя

Что полезного в помидорах

Витамин С. Его в помидоре даже больше, чем в лимоне.

Витамин А. Больше всего его содержится, как ни странно, именно в черных томатах.

Калий. Незаменимый микроэлемент для работы сердца и для предупреждения мышечных судорог.

Ликопен. Антиоксидант, обладающий уникальными свойствами. Предупреждает возникновение ожирения, злокачественных опухолей, инфарктов и инсультов. Может улучшить потенцию у мужчин (положительно влияет на работу простаты).

Кому нельзя есть помидоры

Практически при всех хронических болезнях можно и нужно есть помидоры. Исключение составляет как бы аллергическая реакция на помидоры.

С осторожностью нужно употреблять помидоры при повышенной кислотности в желудке, в таких случаях лучше предпочесть мясистые сорта томатов со сладковатым привкусом.