Лікар розповів, які зміни в харчуванні допоможуть продовжити життя на 13 років

Усі намагаються знайти "ключ" до довголіття. Зокрема, деякі зміни у харчуванні можуть допомогти продовжити життя на 13 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Пластичний хірург зі США Ентоні Юн розповів, що шість простих змін в харчуванні можуть допомогти продовжити життя.
Зокрема, такі висновки лікар зробив, коли опрацював наукові дослідження.
За словами лікаря, горіхи та насіння можуть допомогти схуднути і знизити рівень холестерину.
Згідно з дослідження, в якому оцінювався вплив середземноморської дієти, було з'ясовано, що люди, яким було доручено їсти горіхи, втратили в талії в середньому 5 см.
Також вживання 30 г суміші волоських горіхів, арахісу та кедрових горіхів на день протягом шести тижнів значно знижує рівень усіх типів холестерину.
Усім відомо про користь риби для організму. Жирні кислоти омега-3, що містяться в рибі, мають вирішальне значення для оптимального функціонування тіла і мозку.
В дослідженні за участю понад 40 тисячі чоловіків у США у тих, хто регулярно їв одну або кілька порцій риби на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань був на 15% нижчим.
Якщо часто вживати солодкі напої, то це пов’язане зі збільшенням ваги, ожирінням, хворобами серця та карієсом. Тому варто уникати таких напоїв.
Таке м’ясо є гарним джерелом білка, вітамінів і мінералів. Однак, вживання великої кількості червоного й обробленого м’яса може збільшити ризик розвитку проблем зі здоров'ям.
Корисними для здоров'я є бобові, а саме квасоля, горох і сочевиця. Вони є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини.
Також більшість з них містять мало жиру. І це ще не всі переваги. Крім того, з бобовими можна приготувати багато корисних та смачних страв.
Продовжити життя на роки допоможе звичка їсти більше цільнозернових продуктів, як-от гречка, вівсянка і коричневий рис. Такі продукти варто їсти замість очищених зерен, як-от білий рис і білі макарони.
Це допоможе знизити загальний рівень холестерину і може допомогти знизити ризик розвитку діабету II типу.
Стрес - другий за важливістю фактор після неправильного харчування, який може зробити наше життя коротшим. Хронічний стрес призводить до підвищення гормону кортизолу, який впливає на інсулінорезистентність і підвищує ризик розвитку діабету другого типу, а також хвороб серця і судин.
Як відомо, безпечної дози алкоголю не існує. Якщо важко відмовитись від напою, то варто хоча б триматися в рамках мінімальних доз.
Однак, найкращим вибором стане взагалі від нього відмовитись.
Раніше ми повідомляли, які продукти заважають досягти довголіття.
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