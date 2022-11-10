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Лікар розповів, кому не можна їсти суші та роли

Кому не можна їсти суші та роли (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всім любителям суші та ролів потрібно знати, що існує небезпека при вживанні сирої риби. Якщо ви раптом побачите на ній паразитів – потрібно такий продукт одразу ж викинути.

Про це розповіла гастроентеролог Алла Курилець на сторінці "Доказові батьки" у Facebook.

Що робити, щоб убезпечити себе від захворювань

  • якщо візуально бачите паразитів – потрібно одразу викидати.
  • риба має бути приготовлена ​​при температурі 60 градусів, паразити гинуть через 30 секунд, а далі рибу готуємо до повної готовності;
  • для любителів слабосолоної риби – попередньо її потрібно заморозити й просолити.

Правила та види заморозки

  • швидке заморожування від 3 до 10 см сировини на годину -5 до -25 градусів - це оптимальний режим;
  • глазурування (щоб довше зберігався продукт і не був пошкоджений під час транспортування) або заморожування
  • -20 градусів за Цельсієм 7 днів
  • -35градусів за Цельсієм 15 годин
  • -35 градусів за Цельсієм до твердого стану

Кому не можна їсти свіжу рибу (вона має бути термічно оброблена)

  • вагітним
  • маленьким дітям
  • людям похилого віку
  • при ослабленому імунітеті (онкопатології, ВІЛ інфікованим)


Любителям суші та ролів, карпачо варто знати, що така риба має бути замаринована, а потім заморожена.

Як правильно вибирати рибу

  • Тушка має бути гладкою, щільною, еластичною. При натисканні вм'ятина має бути й одразу відновитися.
  • Зябра мають бути червоного кольору.
  • Щільно прилегла луска.
  • Очі не повинні бути каламутні та сухі.
  • На животі повинно бути жовтих ділянок, оскільки це окислені жири.
  • Має бути сертифікат, де вказано дату та місце вилову.

Читайте також, що названо найнебезпечнішу в магазині рибу.

Раніше лікарі розповіли, що буде з організмом, якщо часто їсти рибу.

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