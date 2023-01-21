Лікар розповів, з яким фруктом категорично не можна поєднувати ліки
Перед тим, як почати вживати які-небудь ліки, потрібно ознайомитися з інструкцією, дозуванням і сумісністю з іншими продуктами. Мало хто знає, але серйозної шкоди в поєднанні з деякими ліками може завдати грейпфрут.
Про це повідомив терапевт та кардіолог Владислав Самарський в Instagram.
Чому ліки не можна поєднувати з грейпфрутом
За словами лікаря, фуранокумарини, які містяться в грейпфруті, мають властивості блокувати ферменти (CYP3A4). Однак, саме за допомогою них відбувається метаболізм деяких лікарських засобів, таким чином підвищуючи їхню концентрацію в крові.
Зокрема, це призводить до передозування, немов прийняли не одну пігулку, а три чи навіть сім. До того ж деякі ліки в поєднанні із грейпфрутовим соком або навіть грейпфрутом дають побічні ефекти.
Важливо, що навіть склянка грейпфрутового соку (250 мл) може спричинити пригнічення CYP3A4 протягом 24-48 годин.
Наразі відомо про 85 препаратів, на чию фармакокінетику впливають грейпфрути, ось деякі з них:
- антибіотики (Кларитроміцин, Еритроміцин);
- статини (Аторвастатин, Ловастатин, Симвастатин);
- блокатори кальцієвих каналів (Дилтіазем, Фелодипін, Ніфедипін, Верапаміл);
- антигістамінні (препарати від алергії);
- імуносупресанти;
- антиаритміки (Аміодарон);
- препарати для лікування еректильної дисфункції.
Прийом грейпфрутового соку та фелодипіну (препарат для зниження артеріального тиску) призведе до підвищення концентрації в крові до 2-3 разів.
В результаті відбудеться надмірне зниження тиску, підвищення частоти серцевих скорочень та виникнення побічних ефектів - головний біль.
Раніше дієтолог розповідала, чому грейпфрут можна їсти тільки раз на тиждень.
Також ми писали, кому не можна їсти хурму, щоб не нашкодити здоров'ю.