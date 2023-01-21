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Врач рассказал, с каким фруктом категорически нельзя совмещать лекарства

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Суббота 21 января 2023 18:58
Врач рассказал, с каким фруктом категорически нельзя совмещать лекарства Почему грейпфрут нельзя совмещать с лекарствами (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед тем, как начать употреблять какие-либо лекарства, нужно ознакомиться с инструкцией, дозировкой и совместимостью с другими продуктами. Мало кто знает, но серьезный вред в сочетании с некоторыми лекарствами может нанести грейпфрут.

Об этом сообщил терапевт и кардиолог Владислав Самарский в Instagram.

Почему лекарства нельзя совмещать с грейпфрутом

По словам врача, фуранокумарины, содержащиеся в грейпфруте, обладают свойствами блокировать ферменты (CYP3A4). Однако именно с помощью них происходит метаболизм некоторых лекарственных средств, таким образом повышая их концентрацию в крови.

В частности, это приводит к передозировке, словно приняли не одну таблетку, а три или даже семь. К тому же некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом дают побочные эффекты.

Важно, что даже стакан грейпфрутового сока (250 мл) может вызвать угнетение CYP3A4 в течение 24-48 часов.

Сейчас известно о 85 препаратах, на чью фармакокинетику влияют грейпфруты, вот некоторые из них:

  • антибиотики (Кларитромицин, Эритромицин);
  • статины (Аторвастатин, Ловастатин, Симвастатин);
  • блокаторы кальциевых каналов (Дилтиазем, Фелодипин, Нифедипин, Верапамил);
  • антигистаминные (препараты от аллергии);
  • иммуносупрессанты;
  • антиаритмики (Амиодарон);
  • препараты для лечения эректильной дисфункции.

Прием грейпфрутового сока и фелодипина (препарат для снижения артериального давления) приведет к повышению концентрации в крови до 2-3 раз.

В результате произойдет чрезмерное снижение давления, повышение частоты сердечных сокращений и возникновение побочных эффектов - головная боль.

Ранее диетолог рассказывала, почему грейпфрут можно есть только раз в неделю.

Также мы писали, кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью.

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