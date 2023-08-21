Врач рассказал, какие яблоки нужно очищать от шкурки, и кому их есть строго нельзя
В Украине в конце лета и начале осени начинают созревать яблоки. Эти плоды являются самыми популярными "родными" фруктами в нашей стране.
Какую пользу несут яблоки для здоровья, и кому их есть нельзя, - рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Чем полезны яблоки для организма
Яблоки содержат множество полезных веществ, которые положительно влияют практически на все системы нашего организма.
В плодах содержатся:
- микроэлементы, такие как калий, медь, цинк, положительно влияют на работу сердца и иммунной системы
- железо - предупреждает развитие анемии;
- витамины А, С и К, поддерживающие в хорошем состоянии органы зрения, сосуды и кишечник соответственно
- пектины - растворимые пищевые волокна, выводят из организма токсины, радионуклиды и канцерогены, обеспечивают существование полезных бактерий в кишечнике
- кверцетин - антикосидант, способный уменьшать воспаление в различных органах (содержится в кожуре яблок)
Как есть яблоки?
Многие из вышеупомянутых полезностей содержатся в кожуре яблок. Однако яблоки, приобретенные на рынке или в магазине, могут быть обработаны разными химическими веществами, предупреждающими порчу яблок. Поэтому с кожурой лучше есть домашние яблоки, которые не подвергались дополнительной обработке.
Кому яблоки противопоказаны?
Яблоки следует есть с осторожностью при повышенной кислотности желудка и воспалительных процессах в кишечнике. В таких случаях следует отдавать предпочтение сладким сортам яблок.
Раньше мы сообщали, как загадать желание и погадать на яблоках, чтобы обязательно сбылось.
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