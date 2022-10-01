Лікар розповіла, як виявити в себе нестачу вітамінів восени

Які причини нестачі вітамінів?

Причиною дефіциту вітамінів може бути незбалансоване харчування, а також вживання великої кількості продуктів, які погіршують засвоєння вітамінів.

"Інколи нам здається, що коли ми вживаємо багато свіжих фруктів та овочів, то гіповітаміноз нас омине. Це не завжди так", - пояснює фахівець.

Неправильне приготування, зберігання, обробка їжі може спричинити втрату вітамінів продуктами. До прикладу, якщо салат зі свіжих овочів ви з’їсте через годину після приготування, то він втратить половину вітаміну С, що містив спочатку.

Ще однією причиною є збільшення витрат вітамінів організмом через зовнішні обставини: стрес, надмірні фізичні навантаження, проживання в регіонах із несприятливими екологічними умовами, зміна клімату, гострі респіраторні захворювання, осінньо-зимовий період.

Хвороби органів травлення призводять до порушення всмоктування вітамінів. Так, хвороби жовчного міхура можуть призвести до нестачі жиророзчинних вітамінів А, Е, D, К.

Які симптоми дефіциту?

Є симптоми які вказують на можливу нестачу певних вітамінів.

Сухість шкіри може свідчити про дефіцит вітаміну Е. Він міститься в горіхах, жирній рибі, рослинній олії.

Нестача вітаміну А проявляється шкірними захворюваннями, ламкістю волосся та погіршенням сутінкового зору. Він є у жовто-помаранчевих фруктах і овочах (морква, гарбуз, апельсин), шпинаті, капусті, яйцях та молочних продуктах.

Кровоточивість ясен, різке зниження імунітету спостерігається при дефіциті вітаміну С, який у великій кількості є в цитрусових, ківі, хурмі, жовтому болгарському перці.

Постійний брак сил та швидка втомлюваність можуть свідчити про нестачу вітаміну D. Також він допомагає засвоюватись кальцію та фосфатам. Вони важливі для кісток, м’язів та зубів. Більшу його частину ми отримуємо завдяки впливу сонячного світла, і частку із продуктами - молочні продукти, яєчні жовтки, жирна риба і яловича печінка.

Нестача вітаміну К призводить до погіршення згортання крові та кровотеч. Джерелом є зелений горошок, соя, кукурудза, печінка, яйця.

Тріщини в кутиках рота з'являються від нестачі вітамінів, збагачених залізом та цинком В2, В3, В12. Рекомендовано вживати більше м’яса птиці, лососю, яєць, горіхів та поєднувати з продуктами, що містять багато вітаміну С. Це допоможе краще всмоктуватись залізу та долати інфекції.

При нестачі вітамінів В6, В12, В9 можливий розвиток мегалобласної анемії (порушення продукції еритробластів, їх передчасного руйнування в кістковому мозку і скорочення тривалості життя аномальних еритроцитів в крові) та відчуття оніміння в кінцівках. Потрібно збільшити споживання бобових, цитрусових, м’яса птиці та морепродуктів.

Вітаміном краси нігтів та волосся є В7, який міститься у яєчних жовтках, шпинаті, броколі, цвітній капусті, рибі, м’ясі та бананах.

Збалансоване харчування - основне джерело вітамінів (фото: Freepik)

Які вітаміни варто приймати в осінньо-зимовий період?

У зв’язку зі зменшенням тривалості сонячного дня восени та часто несприятливою погодою люди менше часу проводять на сонці. Як наслідок, рівень вітаміну D знижується.

Щоб запобігти цьому, варто принаймні 20-30 хвилин бувати на вулиці та включити в раціон продукти, що містять багато вітаміну. Інколи цього буває недостатньо і потрібно додатково приймати вітамін D як харчову добавку.

Це стосується в першу чергу немовлят та людей похилого віку, людей із захворюваннями ШКТ, людей із надмірною масою тіла. Додаткове вживання вітаміну призначають тільки після визначення його рівня в крові.

Ще одним важливим вітаміном в осінньо-зимовий період є вітамін С. Він підвищує імунітет, зміцнює судини та серце. Його вживають як допоміжну терапію при респіраторних захворюваннях.

"Щоб запобігти дефіциту вітамінів потрібно збалансовано харчуватися, гуляти на свіжому повітрі, займатись фізичною активністю та проходити профілактичні огляди", - нагадує лікар.

Чи можна призначити собі вітаміни самостійно?

"Нам добре відома фраза "самолікування може бути шкідливим". Це стосується не лише лікарських препаратів, а й вітамінів", - наголошує пані Вікторія.

Деякі вітаміни, які ми вживаємо, організм приймає в потрібній йому дозі, а надлишок виводить природним шляхом.

Але є й такі, які при надмірному надходженні накопичуються і викликають гіпервітаміноз. Такими вітамінами є А, D3, С, В1, В6, Е. Це може проявлятись алергічними реакціями, головним болем, нудотою, блювотою тощо.

Для того, щоб не було побічних реакцій, вітаміни слід приймати, якщо є їх нестача, за рекомендацією лікаря та після обстежень.