Врач рассказала, как выявить у себя недостаток витаминов осенью

Какие причины нехватки витаминов?

Причиной дефицита витаминов может быть несбалансированное питание, а также употребление большого количества продуктов, ухудшающих усвоение витаминов.

"Иногда нам кажется, что когда мы употребляем много свежих фруктов и овощей, то гиповитаминоз нас обойдет. Это не всегда так", - объясняет специалист.

Неправильное приготовление, хранение, обработка пищи может привести к потере витаминов продуктами. К примеру, если салат из свежих овощей вы съедите через час после приготовления, то он потеряет половину содержавшего первоначально витамина С.

Еще одной причиной является увеличение расходов витаминов организмом из-за внешних обстоятельств: стресс, чрезмерные физические нагрузки, проживание в регионах с неблагоприятными экологическими условиями, изменение климата, острые респираторные заболевания, осенне-зимний период.

Болезни органов пищеварения приводят к нарушению всасывания витаминов. Так, болезни желчного пузыря могут привести к недостатку жирорастворимых витаминов А, Е, D, К.

Какие симптомы дефицита?

Есть симптомы, которые указывают на возможный недостаток определенных витаминов.

Сухость кожи может свидетельствовать о дефиците витамина Е. Он содержится в орехах, жирной рыбе, растительном масле.

Недостаток витамина А проявляется кожными заболеваниями, ломкостью волос и ухудшением сумеречного зрения. Он содержится в желто-оранжевых фруктах и овощах (морковь, тыква, апельсин), шпинате, капусте, яйцах и молочных продуктах.

Кровоточивость десен, резкое снижение иммунитета наблюдается при дефиците витамина С, который в большом количестве имеется в цитрусовых, киви, хурме, желтом болгарском перце.

Постоянная нехватка сил и быстрая утомляемость могут свидетельствовать о недостатке витамина D. Также он помогает усваиваться кальцию и фосфатам. Они важны для костей, мышц и зубов. Большую его часть мы получаем благодаря воздействию солнечного света, и часть с продуктами - молочные продукты, яичные желтки, жирная рыба и говяжья печень.

Недостаток витамина К приводит к ухудшению свертывания крови и кровотечениям. Источником является зеленый горошек, соя, кукуруза, печень, яйца.

Трещины в уголках рта появляются от недостатка витаминов, обогащенных железом и цинком В2, В3, В12. Рекомендуется употреблять больше мяса птицы, лосося, яиц, орехов и сочетать с продуктами, содержащими много витамина С. Это поможет лучше всасываться железу и преодолевать инфекции.

При недостатке витаминов В6, В12, В9 возможно развитие мегалоблассной анемии (нарушение продукции эритробластов, их преждевременное разрушение в костном мозге и сокращение продолжительности жизни аномальных эритроцитов в крови) и чувство онемения в конечностях. Необходимо увеличить потребление бобовых, цитрусовых, мяса птицы и морепродуктов.

Витамином красоты ногтей и волос является В7, который содержится в яичных желтках, шпинате, брокколи, цветной капусте, рыбе, мясе и бананах.

Сбалансированное питание – основной источник витаминов (фото: Freepik)

Какие витамины следует принимать в осенне-зимний период?

В связи с уменьшением продолжительности солнечного дня осенью и часто неблагоприятной погодой люди меньше времени проводят на солнце. Как следствие, уровень витамина D снижается.

Чтобы предотвратить это, следует по крайней мере 20-30 минут бывать на улице и включить в рацион продукты, содержащие много витамина. Иногда этого бывает недостаточно и нужно дополнительно принимать витамин D в качестве пищевой добавки.

Это касается в первую очередь младенцев и стариков, людей с заболеваниями ЖКТ, людей с избыточной массой тела. Дополнительное употребление витамина назначают только после определения его уровня в крови.

Еще одним важным витамином в осенне-зимний период является витамин С. Он повышает иммунитет, укрепляет сосуды и сердце. Его используют как вспомогательную терапию при респираторных заболеваниях.

"Чтобы предотвратить дефицит витаминов, нужно сбалансировано питаться, гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью и проходить профилактические осмотры", - напоминает врач.

Можно ли себе назначить витамины самостоятельно?

"Нам хорошо известна фраза "самолечения может быть вредным". Это касается не только лекарственных препаратов, но и витаминов", - отмечает Виктория.

Некоторые витамины, которые мы употребляем, организм принимает в нужной дозе, а избыток выводит естественным путем.

Но есть и такие, которые при чрезмерном поступлении скапливаются и вызывают гипервитаминоз. Такими витаминами являются А, D3, С, В1, В6, Е. Это может проявляться аллергическими реакциями, головными болями, тошнотой, рвотой и т. д.

Для того чтобы не было побочных реакций, витамины следует принимать, если есть их недостаток, по рекомендации врача и после обследований.