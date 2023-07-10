Лікар розповів, як точно розпізнати бронхіальну астму: симптоми

Бронхіальна астма - це хронічне запалення бронхів, що призводить до звуження їхнього просвіту (обструкції). Захворювання найчастіше виникає у дітей, але може бути виявлено вже у дорослому віці.
Які симптоми хвороби можуть виникнути, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Хвороба проявляється такими симптомами
Діагностика бронхіальної астми вимагає проведення спірометрії та часто консультації допоміжних фахівців - пульмонолога та алерголога.
Бронхіальна астма - це невиліковна хвороба, проте при регулярному прийомі ліків її можна перевести на стадію ремісії.
Існує державна програма "Доступні ліки", яка дозволяє отримати електронний рецепт у сімейного лікаря на інгалятори від астми зі знижкою або безкоштовно (залежно від препарату).
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До речі, раніше ми писали про те, які аналізи потрібно складати щорічно, щоб уникнути хвороб.